3 án chung thân vụ hải quan tiếp tay doanh nghiệp

Hải quan biết không phải thuốc lá vẫn cho qua? Trong phần tuyên án, HĐXX còn kiến nghị CQĐT, VKSND TP.HCM làm rõ trách nhiệm của ông Võ Thành Điện (giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải quốc tế Thiên Nam) và một số người có dấu hiệu biết rõ hàng xuất không phải thuốc lá nhưng vẫn cho xuất đi. Tòa kiến nghị công an làm rõ trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Thu, kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Sài Gòn. HĐXX cũng cho rằng có dấu hiệu cho thấy các cán bộ hải quan có cơ sở để biết rằng hàng này không phải thuốc lá. Do đó kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ, để nếu có sai phạm thì xử lý theo pháp luật. HĐXX cũng kiến nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của các chi cục hải quan trên địa bàn để tránh xảy ra sơ sót.