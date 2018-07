41 bị hại xin tòa được chuyển qua diện nhân chứng

Chiều 19-7, sau gần ba ngày xét hỏi, HĐXX vụ án lừa đảo tại Công ty An Khang, TP Vũng Tàu đã tạm dừng phiên tòa, hội ý và quyết định hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, có 290 bị hại là khách hàng góp vốn vào Công ty An Khang bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 400 tỉ đồng; 53 tổ chức, cá nhân được mời với tư cách người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan, nhiều nhân chứng. "Tuy nhiên, nhiều người trong đó được tòa triệu tập, lên lịch xét hỏi trong ngày 19-7 nhưng đã vắng mặt” - HĐXX thống kê.



Còn lại hầu hết các bị hại có mặt tại tòa khi được HĐXX hỏi đều trả lời đã thỏa thuận xong với Công ty An Khang, nhận lại 90% tiền góp vốn, 10% còn lại hai bên có thỏa thuận khác là chậm nhận khi hỗ trợ công ty trong lúc gặp khó khăn. Họ bày tỏ mong muốn sớm nhận lại khoản tiền này và bồi thường thiệt hại của hợp đồng…

41 bị hại xin phép tòa cho chuyển từ vai trò người bị hại sang diện nhân chứng của vụ án bởi họ đã giải quyết xong với Công ty An Khang, không yêu cầu gì thêm.

Một bị hại và một người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan trong vụ án có ý kiến khác khi cho rằng hành vi của Công ty An Khang gây thiệt hại, ảnh hưởng đến phần đất của mình, đề nghị được tòa xem xét giải quyết.



Thẩm phán xem xét đơn của Công ty An Khang.

HĐXX cũng đã triệu tập ông Đỗ Đức Chính, con trai bị cáo Phượng, thành viên HĐQT Công ty An Khang, hiện được ủy quyền điều hành công ty này. Lý do, ông Chính có đơn gửi tòa về việc Công ty An Khang là người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan trong vụ án nhưng không được mời tham gia. Ngoài ra, trong những ngày xét hỏi trước đó, tòa cũng đề cập đến vai trò của ông Chính. Ông Chính là người góp vốn bằng đất vào dự án; từng được ủy quyền của bà Linh - Tổng Giám đốc Công ty An Khang ký 12 hợp đồng góp vốn, thu số tiền hơn 13,1 tỉ đồng của khách hàng. CQĐT, cáo trạng không xem xét xử lý hình sự ông Chính do cho rằng ông có tên, có ký nhưng không tham gia điều hành Công ty An Khang. Theo HĐXX: “Dù vậy tòa xét thấy cần thiết phải làm rõ trách nhiệm của ông Chính”.

Khi được hỏi về vai trò, trách nhiệm của mình, ông Chính trả lời dù tham gia công ty nhưng mọi việc điều hành đều do mẹ mình là bị cáo Phượng. Tòa đáp lại: “Ông ký 12 hợp đồng, là thành viên HĐQT công ty nên phải có trách nhiệm…”.



HĐXX đọc quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS.

Trong một diễn biến khác, chiều 19-7, các bị cáo nguyên là lãnh đạo TP Vũng Tàu trình bày thêm các căn cứ pháp luật để cho rằng mình bị truy tố oan, sai...

Ở phần tội danh vi phạm các quy định về quản lý đất đai, khi được HĐXX, đại diện VKS, luật sư xét hỏi thêm, bị cáo Vũ Quốc Tuấn, nguyên trưởng phòng TN&MT TP Vũng Tàu, vẫn khẳng định: “Chúng tôi đã làm đúng trình tự quy định của pháp luật khi xét chuyển mục đích sử dụng đất cho 40 hồ sơ hộ gia đình, cá nhân do nhân viên Công ty An Khang nộp tại bộ phận một cửa của UBND TP Vũng Tàu. Tại thời điểm xét hồ sơ, pháp luật không quy định phải có xác nhận của phường, xã trong đơn; chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở cũng là phù hợp quy hoạch 1/2000…”.

Lý giải về việc sau đó chính Phòng TN&MT tham mưu UBND TP Vũng Tàu thu hồi lại 40 quyết định đã cấp, ông Tuấn nói lý do thu hồi quyết định là do gần ba năm người dân không nộp tiền sử dụng đất, mới chỉ nộp lệ phí trước bạ. Việc nhận sai khi cấp quyết định là sự ngộ nhận.

Bị cáo Trương Văn Trí, nguyên phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, bổ sung thêm: “Lời trình bày của bị cáo Tuấn là phù hợp. Chúng tôi có sự ngộ nhận khi thu hồi lại 40 quyết định đó thời điểm tháng 12-2013. Sau khi làm việc với công an, tôi có trực tiếp tìm hiểu, rà soát lại thì thấy việc ký 40 quyết định đó hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, không như cáo trạng quy kết. Sau khi thu hồi quyết định không bị khiếu nại, thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính đã hết. C48 từng có văn bản hỏi UBND tỉnh về việc chúng tôi ký quyết định, tỉnh đã có câu trả lời nhưng không thấy được xem xét”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, nguyên trưởng phòng QLĐT TP Vũng Tàu, cũng cho rằng khi xem xét đề án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án do Công ty An Khang gửi, Phòng QLĐT đã lấy ý kiến các sở, ngành. Trong đó, Sở Xây dựng có văn bản trả lời, với các dự án đã có chủ trương đầu tư, thỏa thuận địa điểm thì không quy định chủ đầu tư phải có quyền sử dụng đất hợp pháp. Dự án trên cũng phù hợp với quy hoạch 1/2000 khu Bắc sân bay đã được ký duyệt trước đó.

HĐXX vẫn cho rằng các bị cáo đã cố né đi phần sai phạm trong việc ký phê duyệt các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất như trên.

Tuy nhiên, sau đó HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung. Lý do hoãn theo tòa là cần xác minh, bổ sung thêm chứng cứ mà tại phiên tòa không thể thực hiện được. Thứ nữa là có căn cứ cho rằng vụ án còn có đồng phạm khác.