Án bị ‘ngâm’ gần ba năm vì chờ kết luận giám định

Theo CQĐT, bà Lành đã giả mạo chữ ký để bán đất của người thân, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Thời điểm này bà Lành đã được tại ngoại sau khi bị CQĐT bắt tạm giam sáu tháng để phục vụ điều tra.

Sau đó, VKSND TP Thủ Dầu Một ra cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND TP này đề nghị xét xử bà Lành về tội này. Đến tháng 11-2013, tòa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo HĐXX, phải có kết luận giám định về tài sản bị chiếm đoạt thì mới có căn cứ để giải quyết án.

Đến đầu năm 2014, do đã hết thời hạn điều tra bổ sung nhưng việc định giá tài sản bị chiếm đoạt vẫn chưa hoàn thành nên CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can để chờ kết luận giám định.





Gần ba năm nay vụ án của bà Lành vẫn đang phải chờ kết quả giám định. Ảnh: V.HỘI

Từ đó đến nay, vụ án vẫn đang phải chờ kết luận giám định. “Bây giờ tôi sống trong cảnh “án treo trên đầu”, không được đi đâu xa vì thường xuyên phải đến cơ quan công an trình diện. Vì chờ quá lâu, tôi đã làm đơn khiếu nại gửi lên cơ quan công an thì họ trả lời là tôi vẫn cứ phải chờ. Tôi có tội hay không còn chờ phán quyết của tòa nhưng chỉ một kết quả giám định tài sản mà tại sao gần ba năm nay vẫn chưa xong? Tôi còn phải chờ đến bao giờ nữa?” - bà Lành bức xúc.

Trao đổi về nội dung phản ánh của bà Lành, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một cho biết hiện nay việc định giá vẫn chưa hoàn thành nên vụ việc đang trong giai đoạn đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một vẫn đang phải chờ kết quả định giá của Hội đồng Định giá tỉnh Bình Dương. “Chỉ vài ngày nữa sẽ có. Sau khi có kết luận giám định, chúng tôi sẽ phục hồi điều tra vụ án, bị can để tiếp tục xử lý theo đúng quy định” - lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một khẳng định.