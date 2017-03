Bán đàn vịt của chủ lấy tiền mua xe máy

Bị cáo Hiền (thứ hai từ phải qua) và các bị cáo tại phiên tòa lưu động ngày 16-6. Ảnh: CTV



Theo hồ sơ, do mối quan hệ quen nên Trần Văn Hiền (SN 1971, ngụ ấp Phú Hòa B – xã Phú Thuận A – huyện Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp) được ông Trần Văn Sơn (ngụ huyện Hồng Ngự) thuê chăn vịt đẻ. Vào khoảng 12g30, ngày 29/3 vừa qua khi Hiền đang chăn vịt tại ấp K9 – xã Phú Đức – huyện Tam Nông thì có người đến hỏi Hiền mua vịt do Hiền đang trông coi. Do cần tiền mua xe máy và tiêu xài cá nhân nên Hiền đã tự ý bán 311 con vịt đẻ được tổng cộng gần 22 triệu đồng. Sau đó, ông Sơn phát hiện và trình báo công an.

Cùng ngày, tòa này đã tuyên phạt Nguyễn Duy Khánh 10 tháng tù, Nguyễn Văn Phi Thoàn Em 8 tháng tù và Trần Hoài Nhân 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, khoảng 21g, ngày 15/02 vừa qua, Khánh, Em, Nhân bàn bạc thống nhất lấy trộm bao thức ăn nuôi cá của Công ty chế biến thủy sản HL (tọa lạc ấp Tân Cường – xã Phú Cường) để bán lấy tiền xài Tết. Khi trộm được 10 bao thức ăn và đang trong quá trình vận chuyển ra ngoài hàng rào công ty để đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng bảo vệ công ty và Công an xã Phú Cường phát hiện, bắt giữ.