Bị cáo ẵm con mới sinh chưa đầy tháng đến hầu tòa

Cáo trạng xác định Kim Loan giúp việc cho bà Phấn Kim Loan khai nhận: Theo chỉ đạo của bà Phấn, Loan đến Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang yêu cầu nhân viên ngân hàng lập 163 chứng từ thu, gồm 86 giấy nộp tiền và 77 phiếu thu, cụ thể: - Yêu cầu Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang lập 86 giấy nộp tiền, tổng số tiền 2.502 tỉ đồng. Trong đó có 28 giấy nộp tiền do Kim Loan trực tiếp ký nộp tiền vào tài khoản của Loan, 5 cá nhân và 1 công ty. 58 giấy nộp tiền còn lại do 19 cá nhân khác thuộc Nhóm Phú Mỹ ký nộp tiền vào tài khoản của chính các cá nhân này. - Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang lập 77 phiếu thu, tổng số tiền 1.673 tỉ đồng. Trong đó, 10 phiếu thu do Kim Loan trực tiếp ký nộp tiền trên Phiếu thu để tất toán gốc và lãi của 7 khoản vay do Kim Loan đứng tên vay cho bà Phấn. 67 phiếu thu còn lại do 19 cá nhân khác thuộc nhóm Phú Mỹ ký nộp tiền trên Phiếu thu để tất toán gốc và lãi của 30 khoản vay của chính 19 cá nhân này, chủ yếu là đứng tên vay cho bà Phấn. Như vậy, Kim Loan đã yêu cầu Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang lập 163 chứng từ thu, tổng cộng 4.175 tỉ đồng. Kim Loan khẳng định không nộp 4.175 tỉ đồng này bằng tiền mặt thực tế trên 163 chứng từ thu và Bảng kê thu như trên. Kim Loan và các cá nhân trên chỉ ký tên trên chứng từ mà không nộp tiền mặt thực tế. Tuy nhiên, Kim Loan giải trình rằng theo thông báo của bà Phấn, Loan biết trong ngày có khoản tiền Công ty Phương Trang trả, còn vì sao Phương Trang trả, trả bao nhiêu tiền và trả bằng hình thức gì, nguồn tiề từ đâu thì Loan không biết, nên theo chỉ đạo của bà Phấn, Loan đến Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang yêu cầu hai chi nhánh lập và hạch toán các chứng từ thu như trên đề thu nợ tiền Công ty Phương Trang trả. Hiện Loan vẫn không thừa nhận việc yêu cầu hai chi nhánh lập và hạch toán không 163 chứng từ thu, sau đó chỉ đạo ngân hàng chi khống tiền giải ngân của Phương Trang để cấn trừ 163 chứng từ thu khống trên, che giấu hành vi phạm tội, đẩy dư nợ cho Phương Trang.