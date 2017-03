Bỏ tù tài xế rút xăng xe bồn kiếm chác

Bị cáo Thái nghe tòa tuyên án ngày 16-6. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, khoảng 16g20 ngày 14-8-2014, trên đường tuần tra trong KCN Trà Nóc, công an phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thái là tài xế xe bồn đang rút xăng trong xe vào 10 can nhựa loại 30 lít/can bán lại cho Trần Nhựt Minh với số tiền 6,3 triệu đồng nên công an lập biên bản bắt quả tang cùng tang vật.

Theo định giá, 10 can nhựa chứa 300 lít xăng A92 có trị giá hơn 7,2 triệu đồng.

Thái khai do cần tiền tiêu xài, thấy công ty giao quản lý kho xăng dầu nhưng lỏng lẻo nên đã lợi dụng, tự mở niêm-xi, hút xăng ra bán. Trong khi đó, Minh cho biết, thấy Thái bán rẻ hơn nên ham mua lại bán cho những người bán lẻ bên đường kiếm tiền chênh lệch. Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thủy phạt Minh sáu tháng tù treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.