Buôn ma túy đá, lãnh 16 năm tù

Chiều 16-9-2015, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Mỹ Quý (TP Long Xuyên) đến một khách sạn kiểm tra, phát hiện Vũ điều khiển xe máy vào khách sạn, cất giấu sáu bọc nylon chứa chất tinh bột màu trắng trong túi xách và bóp da. Lực lượng chức năng đã lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ sáu bọc nylon trên cùng năm điện thoại di động, hơn 41 triệu đồng, 173 USD và một số tang vật khác.

Theo kết luận giám định, sáu bọc nylon chứa chất tinh bột màu trắng là chất ma túy có chứa thành phần methamphetamine với trọng lượng hơn 251 g.