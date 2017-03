Cả đám vào tù vì kéo nhau đi giải vây cho bạn gái

Chiều 2/4 TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo và người bị hại cùng yêu cầu tăng mức hình phạt và bồi thường, giữ nguyên mức án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Nhật (SN 1989) 7 năm tù, Lê Bảo An (SN 1987) 6 năm tù, Lê Ngọc Hóa (SN 1990), Trần Hoàng Thanh (SN 1990) (các bị cáo đều cùng trú tại huyện Diên Khánh) mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, tòa còn buộc 4 bị cáo phải liên đới bồi thường cho 2 người bị hại số tiền là 85.786.800 đồng (bị hại yêu cầu bồi thường 400 triệu đồng).



Bị cáo Nhật, An, Thanh, Hóa trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 11/6/2011, Lê Quốc Tiến, Trần Quốc Tài và nhóm bạn đến quán café Sóc Nâu ở thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc uống nước. Tại đây, Tiến gặp Thái Thị Ngọc Trâm nên đến ngồi chung bàn nói chuyện.

Trong lúc ngồi chơi, Tiến có những lời nói và hành động không đúng mực với Trâm nên Trâm phản ứng lại và đẩy Tiến ra. Tài thấy vậy liền đến hăm dọa đòi đánh Trâm thì được mọi người can ngăn nên nhóm của Tiến bỏ đi. Sau đó, Tài rủ bạn quay lại quán đánh Duy (bạn trai của Trâm) và đe dọa đòi đánh Trâm, mọi người can ngăn nên nhóm Tài lại bỏ về.

Do bức xúc trước hành động của Tài nên Trâm gọi điện thoại cho Nhật nói bị nhóm của Tiến, Tài đánh không cho về.

Qua điện thoại, nhóm Nhật nói chuyện với nhóm Tiến không được, đẫn đến cự cãi, thách đố nhau. Nhật rủ cả bọn cùng mang hung khí đến đón Trâm về.

Cả nhóm chạy đến gần nhà Tài thì gặp nhóm Tài cầm cây, gậy đứng đầu hẻm “nghênh chiến”.

Hai bên xô xát, nhóm Tài bỏ chạy. Nhật đón Trâm và cả nhóm chuẩn bị ra về.

Bất ngờ Tiến từ trong hẻm chạy ra cầm một cây mã tấu xông vào chém liên tiếp nhiều nhát vào người Nhật, Nhật quay lại dùng mã tấu chém trả lại.

An cũng xông vào hỗn chiến cùng chém Tiến. Lúc này, mẹ Tiến và anh ruột Tiến chạy đến can ngăn thì cũng bị Nhật và An chém nhiều nhát vào người.

Nhật và An tiếp tục quay sang rượt đuổi đánh Tiến, Tiến chạy được một đoạn thì té ngã nên bị Nhật và An chém liên tiếp vào người. Khi nhìn thấy Tiến nằm bất động thì Nhật và An mới dừng lại bỏ đi.

Theo bản kết luận giám định y pháp thì Đệ (anh ruột Tiến) bị thương tật 32%, Tiến bị thương tật 38%.