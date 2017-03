Căng băng rôn bêu riếu phó bí thư phường

Hành vi của bà Trinh vi phạm quy định pháp luật nào? Với câu hỏi này, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến trái chiều: Cụ thể, theo luật sư Phan Ngọc Nhàn (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, nguyên Chánh án TAND thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), bà Trinh không có hành vi gây rối trật tự công cộng và cũng không thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác (Điều 121 BLHS) hay tội vu khống (Điều 122). “Nếu cho rằng bà Trinh có hành vi vu khống thì công an phải xác minh xem thực hư nội dung tố cáo ra sao. Nếu sự thật không phải như vậy mới có thể xem xét khởi tố” - luật sư Nhàn nói. Trong khi đó, TS Phan Anh Tuấn (giảng viên ĐH Luật TP.HCM) và luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP.HCM) cùng khẳng định: Việc căng băng rôn trên xe thể hiện nội dung bôi xấu người khác rồi diễu phố là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính xác thực của nội dung băng rôn so với thực tế mà xác định sự vi phạm ở góc độ hành chính hoặc hình sự. Nếu không có cơ sở xác định ông Bá có hành vi sai phạm thì bà Trinh có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 122 BLHS về tội vu khống (khung hình phạt cơ bản là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm, khung tăng nặng bị phạt tù đến bảy năm). Luật sư Công bổ sung: Nếu bà Trinh có thực hiện việc tố cáo ông Bá đến cơ quan chức năng theo đúng quy định và kèm hồ sơ với đầy đủ cơ sở xác định ông Bá vi phạm như nội dung băng rôn thể hiện thì hành vi dùng băng rôn diễu phố cũng vi phạm pháp luật nhưng có thể xem xét ở mức độ nhẹ. Cơ quan chức năng có thể áp dụng điểm l khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013 để xử phạt 2-3 triệu đồng về hành vi viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân. Người dân khi phát hiện hành vi vi phạm của người khác phải tố cáo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan chức năng chứ không được tự xử lý theo ý chí cá nhân. Trường hợp trên, bà Trinh có thể thực hiện quyền tố cáo của công dân đến cơ quan công an cấp quận, cấp tỉnh hoặc thậm chí là Bộ Công an. Luật sư NGUYỄN THÀNH CÔNG