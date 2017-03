Chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày, chủ quán cafe bị xử hình sự

Chiều 19-4, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết tòa này sẽ đưa vụ án ông Nguyễn Văn Tấn bị cáo buộc tội kinh doanh trái phép ra xét xử vào ngày 28-4.

Thẩm phán chủ tọa là ông Trần Hữu Ngôn, phó chánh án tòa này.

Luật sư Nguyễn Duy (Công ty Luật TNHH MTV Duy Nguyễn) sẽ bào chữa cho ông Tấn.



Ông Nguyễn Văn Tấn trình bày bức xúc

Theo cáo trạng, ông Tấn (ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) thuê mặt bằng tại địa chỉ C12/26 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh để kinh doanh quán cà phê và điểm tâm.

Ngày 13-8-2015, năm ngày sau khi ông khai trương quán thì Công an huyện Bình Chánh đến kiểm tra quán và lập biên bản vi phạm hành chính về việc kinh doanh không có giấy phép đăng ký kinh doanh và chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 19-8-2015, trưởng Công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt hành chính ông Tấn hơn 17 triệu đồng.

Ông đã đóng phạt, vừa ngưng ngay việc bán điểm tâm.



Quán cà phê ông Tấn thuê kinh doanh

Ngày 10-9-2015, công an lại đến. Người quản lý quán xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hàng ăn uống, nước giải khát cấp ngày 19-8-2015. Lần này đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm về các hành vi vi phạm như khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng, sử dụng nước giếng khoan để sơ chế thực phẩm…

Ngày 25-9-2015, Công an huyện Bình Chánh khởi tố bị can đối với ông Tấn về tội kinh doanh trái phép và cấm ông đi khỏi nơi cư trú. Một tháng sau, VKS huyện này mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Đến ngày 11-3 thì VKS ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa.

Ông Tấn bị truy tố theo khoản 1 Điều 159 BLHS với mức hình phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

Với những tình tiết mà cáo trạng mô tả thì đây là vụ án có dấu hiệu oan.

