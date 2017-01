Chấp hành viên được miễn thu phí khi xác minh tài sản

Cụ thể, tại phụ lục 9 quy định đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm thì đối tượng được miễn thu gồm có CHV yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên; điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng. Ngoài ra, trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng cũng được miễn thu phí.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM từng thông tin nửa năm trở lại đây, mỗi lần CHV ở TP.HCM đi xác minh tài sản kê biên thì Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM yêu cầu đóng phí 200.000 đồng, có những bộ hồ sơ lên tới cả triệu đồng. Lý do mà văn phòng này đưa ra là do ngân sách TP không bố trí kinh phí cho văn phòng thực hiện công tác cung cấp thông tin phục vụ thi hành án dân sự (THADS); theo website của Bộ TT&TT thì THADS không có trong danh mục các cơ quan nhà nước nên CHV không phải là đối tượng được miễn thu phí. Do CHV không thể bỏ tiền túi ra đóng nên việc tiến hành kê biên tài sản bị chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự.