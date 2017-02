Choảng nhau khi nhậu, ra tòa mới thương nhau

Ngày 22-2, TAND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ xử sơ thẩm lưu động tại phường Long Tuyền tuyên phạt Châu Hoàng Hoài hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tòa ghi nhận thỏa thuận về việc bị cáo tự nguyện bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 21-4-2016, anh U. ngồi uống bia với bị cáo Hoài tại quán nhậu bình dân ở quận Bình Thủy. Lúc đó, C. cũng đến quán chơi. Do quen biết nhau nên anh U. rủ C. vào ngồi chung bàn, C. đồng ý.



Sau khi uống được vài chai thì Hoài kêu tính tiền và rủ cả nhóm đi hát karaoke. Anh U. và C. không đồng ý, kêu ngồi nhậu tại chỗ. Hoài vẫn kiên quyết kêu C. tính tiền nên hai bên cự cãi nhau. Hoài dùng ly uống bia đánh trúng vào mặt, mang tai và tay của C. gây thương tích. Do anh U. can ngăn nên Hoài bỏ về. C. được đưa đến bệnh viện điều trị rồi sau đó báo công an. Kết luận giám định C. bị thương tích 17%.

Tại tòa Hoài khóc, tỏ ra hối hận vì mình mà ba đứa con nhỏ khổ. Ảnh: N.NAM

Sau khi gây thương tích cho C., Hoài bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 25-10-2016, Hoài bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại tòa, Hoài khai khi kêu C. tính tiền thì C. đã quát: “Mày là cái gì mà kêu tao trả tiền, ông U. còn chưa kêu tao trả tiền bao giờ”. Bị cáo lúc đó đã uống 5-6 chai bia nên không tỉnh táo dẫn đến cãi nhau. Hoài lý giải: “Bị cáo quê với bị hại quá nên mới đánh. Do bị hại cầm dao đuổi theo bị cáo nên bị cáo sợ quá bỏ về nhà nên không biết thương tích như thế nào. Sau đó nghe công an hỏi thăm, bị cáo sợ bị bắt thì không có ai nuôi ba con còn nhỏ dại nên mới trốn về bên quê vợ ở Tiền Giang”.

Bị hại C. thừa nhận mình có một phần lỗi. C. trình bày: “Hoài là con nuôi anh U. Tôi là bạn anh U. Thấy Hoài cũng biết chuyện mình sai nên xin tòa giảm nhẹ cho Hoài sớm được về nuôi ba con nhỏ”. Đồng thời, do thấy hoàn cảnh bị cáo khó khăn nên C. cũng đồng ý giảm hơn một nửa tiền đã yêu cầu bồi thường, chỉ lấy tiền thuốc là 10 triệu đồng. NHẪN NAM