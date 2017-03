Chủ cây xăng gắn IC ăn bớt hàng chục ngàn lít xăng dầu

Các bị cáo trong vụ này gồm có Trần Lê Đức (trú Hà Nội), Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Thế Ái, Nguyễn Sơn Hải và Phạm Đình Tuấn (cùng trú Nghệ An), Bành Quốc Huy và Hồ Xuân Hà (quản lý và chủ cây xăng dầu ở Nghệ An).

Theo cáo trạng, từ 2009 đến 2013, Đức (giám đốc Công ty TNHH Hệ thống điện tử số Việt Nam) chuyên lắp đặt, sửa chữa và tư vấn cho các trạm xăng dầu về phần điện tử.







Bị cáo Trần Lê Đức (đứng đầu) cùng các bị cáo trước vành móng ngựa.



Đức đã sử dụng mạch tổ hợp (IC chương trình) điều khiển, đo lường trong các cột bơm xăng dầu của Công ty Kỹ thuật số SEEN rồi cài đặt chương trình điều khiển của mình tạo lập, thay thế IC chương trình tại các cột bơm xăng dầu do Công ty Kỹ thuật số SEEN sản xuất. Với cách làm này, Đức thay đổi độ chính xác đo lường của các cột bơm xăng dầu điện tử 1%-10% (tùy theo yêu cầu của chủ cửa hàng nhằm ăn bớt của khách hàng).

Đức đã sản xuất và bán IC cho các đối tượng ở Nghệ An gồm Mạch Lộc Toại, Anh Tuấn, Ái số lượng 114 IC chương trình. Sau đó, Anh Tuấn, Ái, Hải, Đình Tuấn đã dùng 16 chiếc IC lắp đặt tại 16 cột bơm xăng dầu của 11 cửa hàng ở Nghệ An.



Nhiều người dân đến tham dự phiên tòa.

Từ hành vi trên, Đức thu lợi bất chính 17 triệu đồng. Huy (quản lý cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn) đã lắp thuê hai IC của Đức để ăn bớt gần 5.000 lít xăng và hơn 6.200 lít dầu bán cho khách từ tháng 12-2013 đến tháng 10-2014. Chín cửa hàng kinh doanh xăng dầu còn lại bị phát hiện sai phạm nhưng số tiền gian lận chưa đủ mức xử lý hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm án.

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Đức 24-30 tháng tù và phạt tiền 10-15 triệu đồng, đề nghị xử phạt Anh Tuấn 18-20 tháng tù treo và phạt tiền 10-15 triệu đồng, các bị cáo còn lại 6-30 tháng tù treo.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng mai (22-1).