Chủ tịch huyện kêu ngừng cưỡng chế giao con

Sáng 9-7, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức vận động lần cuối người chồng trẻ trong một vụ án ly hôn tại huyện Đất Đỏ nên giao con (hơn một tuổi) cho người vợ nuôi dưỡng. Trước đó, Cục đã phải rút hồ sơ vụ án này lên để xử lý do cấp huyện viện dẫn nhiều lý do không THA.

Hết chủ tịch huyện kêu dừng

Theo hồ sơ, chị QTKQ (22 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ) và anh TVT (23 tuổi, cùng huyện) kết hôn và có với nhau một đứa con. Từ khi cưới cho đến lúc sinh con, cả hai ở nhà cha mẹ anh T. Tuy nhiên, do mâu thuẫn, sau khi sinh con hơn một tháng, chị Q. về nhà cha mẹ đẻ ở nhưng không được ẵm theo con nhỏ. Tháng 2-2014, chị Q. làm đơn xin ly hôn và đề nghị tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để anh T. và gia đình giao con cho chị nuôi dưỡng vì cháu còn quá nhỏ.

Sau đó, TAND huyện Đất Đỏ đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như yêu cầu của chị Q. Chi cục THADS huyện Đất Đỏ đã yêu cầu nhưng gia đình anh T. vẫn không cho chị Q. đưa con đi. THA nói sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế để buộc anh T. và gia đình giao con. Tuy nhiên, việc này đã không xảy ra.

Lúc này, gia đình anh T. lên UBND huyện Đất Đỏ xin cứu xét, đề nghị ngưng việc cưỡng chế giao con. Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ khi đó đã có công văn đề nghị ngưng cưỡng chế vì thấy chưa cần thiết, chờ xét xử xong rồi tính. Nhưng sau đó do phát hiện việc ban hành văn bản sai thẩm quyền, chủ tịch UBND huyện đã thu hồi công văn nói trên.





Chị Q. mong muốn sẽ được tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng con mình nhưng đến nay chưa thể thực hiện được. Ảnh: TK

Đến ban chỉ đạo và VKS bảo phải ngưng

Sau đó, TAND huyện Đất Đỏ xử sơ thẩm, tuyên gia đình anh T. phải giao con cho chị Q. nuôi dưỡng vì cháu bé dưới 36 tháng tuổi.

Lúc này, những tưởng cơ quan THA huyện Đất Đỏ sẽ thực hiện theo án tòa nhưng một lần nữa Ban chỉ đạo THADS huyện Đất Đỏ lại có chỉ đạo ngưng THA để chờ bản án có hiệu lực pháp luật. Bởi ban chỉ đạo cho rằng cháu bé từ khi mẹ đi vẫn được ông bà và cha chăm sóc, yêu thương, không bị ngược đãi, sức khỏe tốt; chị Q. vẫn tới nhà thăm nom con bình thường. Theo ban chỉ đạo, vụ việc phức tạp, không được các ban ngành, địa phương ủng hộ, có thể gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh tại địa phương, tạo căng thẳng giữa hai gia đình. Từ đó, ban chỉ đạo đề nghị THA huyện hỏi ý kiến tòa án và VKS tỉnh có thể xem lại quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hay không…

Tuy nhiên, TAND tỉnh đã từ chối can thiệp vì không thuộc thẩm quyền. Sau khi có ý kiến của tòa, việc cưỡng chế giao cháu bé cho chị Q. lại được chuẩn bị tiến hành nhưng đùng một cái, mọi chuyện lại bị ngưng. Lý do: VKSND huyện Đất Đỏ tiếp tục có văn bản đề nghị THA chờ xét xử phúc thẩm.

Án có hiệu lực rồi vẫn còn bị làm khó

Đầu năm 2015, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử phúc thẩm vụ án ly hôn nói trên. Tòa tuyên chấp nhận cho chị Q. được ly hôn anh T. và giao cháu bé cho chị Q. nuôi dưỡng đến khi cháu tròn 18 tuổi.

Những tưởng đến đây chị Q. đã có thể đưa con về nhà chăm sóc nhưng rồi mọi chuyện vẫn bị trở ngại. Bởi lúc này Chi cục THADS huyện Đất Đỏ có văn bản gửi tòa đề nghị giải thích bản án phúc thẩm với những lý do như tên của chị Q. không rõ, lúc là “y”, lúc lại là “i”; địa chỉ ấp lúc ghi là Hải An, lúc lại là An Hải; án không nói rõ ai phải là người giao cháu bé... Từ đó Chi cục THA cho rằng mình không thể THA được vì sợ sai.

Ngay sau đó, TAND tỉnh có văn bản giải thích lại toàn bộ nội dung mà THA huyện thắc mắc. Tuy vậy, đến nay việc THA vẫn không được thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đất Đỏ, cho biết: “Theo luật, lẽ ra trường hợp này phải giao con cho chị Q. nuôi dưỡng, chăm sóc từ khi tòa có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Việc huyện, các cơ quan xin ngừng cưỡng chế là không đúng. Tuy nhiên, về tình, chúng tôi xét thấy trường hợp này thực sự chưa cần thiết phải cưỡng chế giao con vì sẽ gây ra phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương, mâu thuẫn giữa hai gia đình tăng lên. Vì thấy phức tạp nên chúng tôi đề nghị chuyển hồ sơ lên tỉnh”.

Vậy là vụ việc lại được chuyển lên Cục THADS tỉnh. Và rồi THA tỉnh tổ chức vận động anh T. và gia đình như đã nói, nếu họ không tự nguyện THA thì sau đó sẽ bị cưỡng chế.