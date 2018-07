Chưa thể tuyên án vụ người đẹp chiếm đoạt 50 tỉ

Chiều 13-7, sau năm ngày nghị án, TAND tỉnh Nghệ An vẫn chưa tuyên án vụ Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng Giao dịch Đô Lương, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank tại TP Vinh, Nghệ An) và 15 bị can trong vụ “rút ruột” hơn 50 tỉ đồng mà quay lại phần xét hỏi bổ sung.



Bị cáo Nguyễn Thị Lam trả lời phần xét hỏi bổ sung.

HĐXX sơ thẩm đã xét hỏi thêm bị cáo Lam về dòng tiền 50 tỉ đồng Lam chiếm đoạt được đưa đi những đâu. Đứng trước bục khai báo, bị cáo Lam nói rằng, trong số tiền đó đã mua 2 mảnh đất. Trong đó, Lam đã bán một mảnh đất tại xóm 5 (xã Nghi Phú, TP Vinh) với 800 triệu đồng để trả cho khách hàng Nguyễn Tiến Nam (trú huyện Đô Lương). Lam cũng khai rằng, đã sử dụng tiền chiếm đoạt được để xây nhà ở huyện Đô Lương. Chồng cũ của Lam cũng thừa nhận việc Lam dùng tiền xây nhà, nhưng hai vợ chồng đã ly hôn mà vấn đề tài sản chung chưa được giải quyết nên chưa rõ căn nhà trên thuộc về ai.



HĐXX cho rằng, qua xét xử thì một số tình tiết liên quan đến dòng tiền mà bị cáo Lam chiếm đoạt chưa được làm rõ nên cần có thêm thời gian nghị án để làm rõ. Do vậy phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều 16-7.

Như đã đưa tin, từ năm 2012 đến 2016, Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền, chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỉ đồng. Eximbank đã tạm ứng số tiền 23 tỉ đồng mà ông Nguyễn Tiến Nam là khách hàng bị mất. Để thể hiện thiện chí giữa hai bên, sau khi nhận lại tiền, ông Nam đã gửi 10 tỉ đồng tiết kiệm tại Eximbank. Cũng liên quan đến vụ việc này, một khách hàng đã được Eximbank tạm ứng hơn 9,2 tỉ đồng trong tổng số 10,6 tỉ bị mất.



Phiên tòa sơ thẩm.

Ở phiên tòa này, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Lam án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, đề nghị tuyên buộc bị cáo Lam phải bồi thường cho Ngân hàng Eximbank số tiền Lam đã chiếm đoạt và khoản tổn thất do Lam gây ra.



15 bị cáo khác bị đề nghị phạt tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị cáo bị đề nghị mức án nhẹ nhất, từ sáu đến chín tháng cải tạo không giam giữ, là bị cáo Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương; trú phường Lê Mao, TP Vinh). Bị cáo Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương; trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) bị đề nghị từ 36 đến 39 tháng tù.

Nói lời nói sau cùng, các bị cáo đều khóc, hối hận, nói lời xin lỗi và đều xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.