Chung thân cho kẻ hiếp dâm bé gái trước khi bán sang Trung Quốc

Bị cáo Dương Thành Thủy nghe tòa tuyên án ngày 29-6-2015. Ảnh: N.NAM



Theo hồ sơ, Thủy có mối quan hệ quen biết với Trịnh Thị Ngọc Thủy (ngụ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) từ năm 1993. Cả hai bàn bạc, thỏa thuận, nếu Thành Thủy tìm được phụ nữ Việt Nam đưa qua Trung Quốc để bán thì mỗi phụ nữ sẽ được Ngọc Thủy chia cho 15.000 nhân dân tệ (tương đương 50 triệu đồng), còn các chi phí tàu, xe để đưa người qua Trung Quốc sẽ do Ngọc Thủy trả.

Khoảng tháng 6-2014, Thành Thủy nói dối bà T. (ngụ An Giang) nhờ tìm người bán quán cà phê. Bà T. giới thiệu cháu gái tên ĐTHN (SN 1999, Cần Thơ). Do mẹ của bé N. thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên gửi N. cho vợ chồng người em ruột là chị S. ngụ cùng ấp để chăm sóc, nuôi dưỡng. Thủy tìm gặp chị S. xin cho cháu N. đi bán cà phê nhưng chị không đồng ý. Không từ bỏ ý định, lần sau, Thủy dẫn cả bà T. đến nhà chị S. năn nỉ giùm mình. Bé N. thấy gia cảnh khó khăn đã xin mẹ và dì S. cho đi phụ bán cà phê thì được đồng ý.

Trưa 23-10-2014, chị S. chở N. đến nhà bà T. để gửi N. đi bán quán cà phê. Lợi dụng N. còn nhỏ tuổi không biết về địa giới hành chính nên Thủy đã đưa N. lên xe khách sang TP Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) để giao cho Ngọc Thủy. Trong thời gian chờ giao N. cho Ngọc Thủy, Thành Thủy thuê nhà trọ để mình và N. ở tại TP Nam Ninh và ở đây Thành Thủy đã ép bé N. phải giao cấu với mình nhiều lần.

Do nghi ngờ mình bị bán sang Trung Quốc nên N. đã gọi điện thoại cho chị họ lấy chồng và định cư ở Trung Quốc. Chị họ N. gọi điện thoại về cho chị S. biết. Chị S. liên lạc với Thủy thì biết Thủy đã dẫn N. sang Trung Quốc. Chị S. yêu cầu Thủy dẫn N. về Việt Nam thì Thủy ra giá 30 triệu đồng mới dẫn N. về. Gia đình N. chuyển trước vào tài khoản cho Thủy 10 triệu đồng, số còn lại giao khi nhận người và trình báo công an. Ngày 2-11-2014, công an bắt quả tang Thủy tại TP.HCM...