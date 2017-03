Con chưa được bồi thường oan, mẹ đòi tự sát

Chậm chi trả bồi thường, vì sao? Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, theo số liệu của Bộ Tư pháp, trong sáu năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009, các cơ quan chức năng đã thụ lý, giải quyết 258 vụ yêu cầu đòi bồi thường, đã giải quyết xong 204 vụ nhưng số vụ chi trả xong chỉ là 142. Tổng số tiền phải chi trả là hơn 111 tỉ đồng nhưng số tiền đến tay người được bồi thường chỉ mới có 49 tỉ đồng. Điều đáng nói là hầu hết các vụ được Nhà nước bồi thường đều gặp phải sự chậm trễ trong việc chi trả tiền bồi thường. Đã có trường hợp người dân bức xúc nộp đơn khởi kiện cơ quan có trách nhiệm bồi thường như ông Nguyễn Thanh Cần ở tỉnh Tây Ninh. Theo quy định hiện hành, đối với trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan ngang cấp (các sở thuộc UBND tỉnh hay UBND huyện, UBND xã…) thì thời gian tối đa kể từ khi bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật đến ngày chi trả bồi thường là 20 ngày làm việc (không tính thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ). Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi, bổ sung thì thời gian tối đa để chi trả cũng không vượt quá 35 ngày. Với trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan ngành dọc, thời gian tối đa kể từ ngày bản án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực đến khi chi trả là 25 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường đã hợp lệ) và 40 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường chưa hợp lệ). Vậy vì sao lại có chuyện chậm chi trả tiền bồi thường cho dân? Lãnh đạo Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) lý giải là do quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục chi trả bồi thường chưa hợp lý, chẳng hạn luật quy định thời gian năm ngày làm việc để cơ quan quản lý cấp trên thẩm định hồ sơ đề nghị cấp kinh phí là quá ngắn… Một đại diện của Bộ Tài chính cho rằng việc cấp phát kinh phí phải trải qua nhiều cơ quan xem xét, thẩm định và phê duyệt nên không bảo đảm thời hạn quy định. Rõ ràng đây là một bất cập lớn mà dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) phải có hướng giải quyết phù hợp. Oan án của anh Quang Tháng 2-2013, anh Quang cùng nhóm bạn đi chơi, đến xã Tắc Vân (TP Cà Mau), do một người bạn của anh Quang không đội nón bảo hiểm nên bị tổ công tác của công an xã chặn xét giấy tờ. Anh Quang thấy có người quen là ông Dương Chí Dũng (Phó Trưởng Công an xã Tắc Vân) nên đến xin tha cho bạn. Ông Dũng không đồng ý thì anh Quang cằn nhằn. Sau khi tổ công tác bỏ đi, anh Quang chửi đổng một câu, bị một dân phòng còn ở lại nghe được nên gọi điện thoại báo ông Dũng là anh Quang chửi công an. Ông Dũng và tổ công tác quay lại xét giấy tờ anh Quang. Anh Quang cự lại nên xảy ra xô xát. Sau đó, anh bị áp giải về trụ sở công an xã. Tại đây, anh bị còng hai tay, bị ông Dũng dùng súng đạn cao su bắn gây thương tích ở má phải. Anh Quang được đưa đi cấp cứu, sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam gần một tháng, truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, theo tòa án hai cấp ở Cà Mau, việc tổ công tác Công an xã Tắc Vân quay lại xét giấy tờ anh Quang không phải là hành vi công vụ nên anh không phạm tội này.