Con dâu Việt cấu kết cha chồng Trung Quốc phạm tội

Sáng 26-10, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Moong Thị May (32 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) năm năm tù về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, năm 2009, May sang Trung Quốc kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc. Trong quá trình sinh sống với chồng và cha chồng thì cha chồng người Trung Quốc nói với May: "Nếu ai ở địa phương muốn sang Trung Quốc lấy chồng thì bố sẽ liên hệ tìm người mua với giá 6-6,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng VN), tùy theo sắc đẹp của từng người và họ sẽ trích trả hoa hồng cho con".



Moong Thị May bị tuyên phạt năm năm tù về tội mua bán người.

Tháng 3-2013, May xin phép gia đình chồng về thăm quê nhà và tiện thể đưa người sang Trung Quốc bán. Khi về đến quê nhà, May nói "lấy chồng ở Trung Quốc rất sung sướng" rồi rủ chị Moong Thi T. (23 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) sang lấy chồng Trung Quốc cho sướng cuộc đời con gái.



May cũng nói với chị T. nếu đồng ý đi lấy chồng Trung Quốc còn được trả 40 triệu đồng gửi về cho gia đình bớt khó khăn. May đã đưa chị T. sang Trung Quốc nhưng thấy chị T. còn gầy gò biết sẽ bán chưa được giá cao nên đã để chị T. ở nhà mình và tích cực nuôi chị T. cho béo, đẹp.

Sau một tháng nuôi chị T. thấy chị T. "đã có da có thịt", May nói với cha chồng tìm người mua chị T. để bán chia nhau tiền. Cha chồng đi tìm được người đàn ông Trung Quốc đến xem mặt và đồng ý mua chị T. với giá 6 vạn nhân dân tệ. May đã gửi cho gia đình chị T. 20 triệu đồng. Sau một năm, chị T. sinh con thì cha chồng của May đưa cho May 60 triệu đồng để gửi về cho gia đình chị T. ở Việt Nam, số còn lại 80 triệu đồng May và cha chồng chia nhau.

Đến tháng 7-2013, May lại tiếp tục đi lừa, đưa em Moong Thị L. (17 tuổi, trú xã Na Ngoi) sang Trung Quốc rồi cùng cha chồng bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá 6 vạn nhân dân tệ.

Ngày 2-9-2013, tại huyện Kỳ Sơn, khi May đang giao số tiền 10 triệu đồng cho mẹ của em L. thì bị Đồn biên phòng Na Ngoi (Bộ đội biên phòng Nghệ An) bắt giữ rồi khởi tố vụ án, chuyển giao Công an huyện Kỳ Sơn.

Lúc này, em L. là nạn nhân đang ở Trung Quốc nên chưa đủ căn cứ để xử lý May.

Sau thời gian sống cuộc sống tủi nhục, khổ cực ở Trung Quốc, giữa năm 2016, chị T. trốn thoát khỏi nhà chồng và trở về quê nhà. Ngày 3-3-3017, chị T. làm đơn tố cáo May lên cơ quan công an. Đến ngày 5-5-2017, em L. trốn khỏi nhà chồng và tìm đường trở về Việt Nam rồi viết đơn tố cáo May.

Ngoài ra, May còn khai nhận đã đưa hai người phụ nữ ở Nghệ An sang bán cho đàn ông Trung Quốc. Tuy nhiên, hai người này hiện không có mặt tại địa phương nên chưa đủ chứng cứ để kết luận May đã bán hai người đó.