Công bố kết luận điều tra chính thức vụ án Đỗ Đăng Dư

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra chính thức về vụ án bị can Đỗ Đăng Dư (17 tuổi, trú tại Đông Phương Yên - CHương Mỹ - Hà Nội) bị đánh tử vong tại trại giam số 3 Công an TP Hà Nội.