Đá chết đồng nghiệp lãnh 12 năm tù

Bị cáo công an Chu Ngọc Linh là người đã đánh chết đồng nghiệp mình ngay tại trụ sở công an vào năm 2014.

Theo hồ sơ, chiều 15-7-2014, Chu Ngọc Linh đi xe máy đến Công an phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để gặp anh Nguyễn Xuân Biên là cảnh sát trật tự của phường này để đòi nợ. Lúc này trong phòng nghỉ tập thể của công an phường, ngoài anh Biên còn có Vương Xuân Trí, Nguyễn Đình Chiểu và Đỗ Tuấn Anh. Khi Chu Ngọc Linh vào phòng thì anh Biên xuống bếp ăn của công an phường mang đồ ăn lên ngồi ở bàn gần giường ngủ. Lúc này Linh tiến đến nơi anh Biên đang ngồi ăn cơm và nói: “Đưa tiền để em đưa nó về, hơn 5 giờ nó gọi em rồi”. Lúc này Biên phẩy tay và nói “đi ra”. Linh tiếp tục nói: “Đưa tiền cho em không?”. Anh Biên vẫn nói: “Ra ngoài!”. Anh Biên vừa dứt lời thì Linh dùng chân phải (đi giày) đá vào vùng cổ bên trái của anh Biên khiến nạn nhân bị ngửa cổ ra sau tựa vào vai ghế.





Bị cáo Chu Ngọc Linh. Ảnh: Đ.TRUNG

Sau đó mặt Biên tím tái, người lịm đi. Không thấy Biên có phản ứng gì, đồng nghiệp đã đưa anh đến BV Nam Thăng Long cấp cứu. Đến khoảng 20 giờ 30 ngày 16-7-2014, nạn nhân tử vong. Giám định kết luận nguyên nhân nạn nhân tử vong do chảy máu não, phù não, tụt hạnh nhân tiểu não vì chấn thương sọ não kín.

Tại tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa xử bị cáo từ 10 đến 12 năm tù. Tranh luận lại, luật sư cho rằng bị cáo phạm tội giết người nhưng chỉ bị xử lý tội cố ý gây thương tích là có dấu hiệu nương nhẹ tội phạm, chưa tương xứng mức độ nghiêm trọng của vụ án.

ĐẶNG TRUNG