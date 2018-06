Đánh chủ quán vì không cho gặp… đầu bếp

TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Thành Long ba năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, tòa đã phải ba lần trả hồ sơ để làm rõ tư cách tham gia tố tụng của người bị hại và điều tra xem có sót người, lọt tội hay không.



Tòa nghi lọt tội

Theo hồ sơ, khuya 9-1-2014, Phan Thành Long, Trần Thanh Tâm, Trần Thanh Lịch đến ăn uống tại quán của vợ chồng ông Trương Văn Tú trên đường Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh.

Trong lúc ăn uống, Tâm có yêu cầu cho gặp đầu bếp là đồng hương người Nghệ An để nói chuyện. vợ ông Tú nói đầu bếp bận, không ra được. Tâm nghĩ chủ quán không muốn cho Tâm gặp nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Thấy vậy, bà chủ quán yêu cầu khách tính tiền, không bán nữa vì sắp tới giờ quán đóng cửa. Lúc này, Long thấy ông Tú vào nhà gọi điện thoại cho ai đó nên Long nghĩ ông Tú gọi người đến đánh nhóm của Long. Vì vậy, khi bà này ra nhận tiền thì Long cầm ly bia thủy tinh đánh vào vùng trán trái làm bà té xuống đất.

Thấy vợ bị đánh, ông Tú từ trong nhà chạy ra thì cũng bị Tâm, Lịch đánh té xuống đất. Bà Thái Minh Hằng ngồi ở bàn bên cạnh đỡ vợ ông Tú dậy thì bị Long dùng ly thủy tinh ném trúng mặt. Ông Tú được vợ giải vây, chạy thoát ra ngoài đường nhưng bà này tiếp tục bị đánh té xuống đất, trúng các mảnh thủy tinh vỡ gây ra các vết thương ở vành tai và chân. Chỉ khi người dân xung quanh can ngăn và dùng cây đuổi đánh thì Long, Tâm, Lịch mới bỏ chạy.

Kết luận giám định pháp y xác định vợ ông Tú bị thương tích 10%, ông Tú bị 29%, bà Hằng bị 21%. Sau đó Long bị VKS truy tố tội cố ý gây thương tích theo điểm a, c, i khoản 2 Điều 104 BLHS với ba tình tiết định khung (dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội đối với nhiều người và có tính chất côn đồ).

Đối với ông Tú, dù Tâm, Lịch khai ông có dùng ly thủy tinh đánh nhưng Tâm từ chối giám định và không yêu cầu xử lý ông Tú nên không có căn cứ xử lý. Đối với Tâm, mặc dù ông Tú khai bị Tâm dùng ly thủy tinh đánh nhưng không có nhân chứng nên không đủ căn cứ xử lý. Còn Lịch chỉ thừa nhận dùng tay đánh ông Tú để giải vây cho Tâm, ngoài ra không có căn cứ xác định có dùng hung khí gây thương tích cho ai nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.



Ông Thái Quang, cha ruột của người bị hại, trình bày vụ việc với PV. Ảnh: YC

TAND quận Bình Thạnh từng ba lần trả hồ sơ, một lần khi VKS chuyển hồ sơ cho tòa và hai lần sau khi đưa vụ án ra xét xử vào các ngày 18-8-2017 và 29-1-2018.

Tòa yêu cầu VKS làm rõ thương tích của ông Tú do những ai gây ra để tránh lọt người, lọt tội. Xác định tư cách tham gia tố tụng của ông Tú trong vụ án là người bị hại hay người liên quan. Cho thực nghiệm điều tra để xác định thương tích của ông Tú là do ai gây ra và ở những vị trí nào, có nguyên nhân là do va chạm vào thang vận chuyển thức ăn, cạnh bàn inox hay không.

Tòa cũng yêu cầu xác định vật chứng trong vụ án được thu giữ ở đâu, của ai. Thứ tư là cho những người bị hại trình bày yêu cầu bồi thường, tách riêng từng phần có hóa đơn và không có hóa đơn, yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần là bao nhiêu, yêu cầu điều trị thẩm mỹ trong tương lai ra sao.

VKS nói truy tố đúng

Sau các lần điều tra bổ sung, VKS quận đều cho rằng chưa đủ cơ sở xác định Long gây thương tích cho ông Tú nên anh này tham gia trong vụ án với tư cách là người liên quan. yêu cầu thực nghiệm điều tra không thể tiến hành được do vợ chồng ông Tú không rõ đang ở đâu. Căn nhà là quán nhậu nơi xảy ra vụ án đã được bán và chủ sở hữu mới đã sửa lại nên không còn giống hiện trạng ban đầu… Từ đó VKS quận giữ nguyên cáo trạng và hoàn hồ sơ lại cho tòa.

Tại phiên xử mới đây, bị cáo Long khai nguyên nhân đánh người là thấy bà chủ quán chỉ trỏ, chửi bới và có thái độ khiếm nhã. Ngoài ra do uống nhiều, bị cáo không làm chủ được bản thân nên dùng ly thủy tinh đánh vào đầu, mặt của nữ chủ quán. Khi người bị hại ngã xuống được bà Hằng đỡ thì Long tiếp tục dùng ly ném nhưng lại trúng vào vùng miệng bà Hằng.

Tại tòa, đại diện của vợ ông Tú yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 100 triệu đồng. Đại diện của bà Hằng yêu cầu bồi thường hơn 199 triệu đồng và 449 đôla Úc (do bà này có điều trị thẩm mỹ tại Úc).

Luật sư bảo vệ ông Tú cho rằng trước đây ông Tú tham gia với tư cách người bị hại, sau khi điều tra bổ sung thì đổi thành người liên quan. Luật sư cho rằng do thay đổi tư cách tố tụng nhưng ông Tú vắng mặt và chưa có yêu cầu độc lập nên luật sư không có ý kiến gì. Trong khi đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt Long 3-4 năm tù.

HĐXX nhận định: Qua các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở kết luận bị cáo Long phạm tội như cáo trạng quy kết. Đối với Tâm, Lịch và ông Tú, do hành vi chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời những người bị hại không có yêu cầu khởi tố vụ án nên cơ quan điều tra không xử lý là đúng.

Về bồi thường dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Long phải bồi thường cho vợ ông Tú 14 triệu đồng với các khoản tiền có hóa đơn, chứng từ. Tương tự, bà Hằng được bồi thường gần 32 triệu đồng cho khoản tiền có hóa đơn, chứng từ. Phần yêu cầu bồi thường số tiền còn lại, HĐXX tách ra giải quyết bằng một vụ án khác khi các bị hại có yêu cầu.