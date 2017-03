Điều taxi từ Lâm Đồng đi Đắk Nông để cướp

Theo hồ sơ, chiều 17-11-2015, Nghĩa, Vinh, Hân và Nguyễn Văn Hội (27 tuổi) thuê anh Đào Đình Quân (tài xế hãng LaDo Taxi) chở từ Lâm Đồng đi Đắk Nông. Khi xe chạy tới xã Lộc Bảo (Bảo Lâm, Lâm Đồng), thấy đường vắng, Hân ngồi ở hàng ghế sau chồm lên kẹp cổ khống chế anh Quân rồi cùng Nghĩa, Vinh lôi anh Quân ra hàng ghế sau, lấy dây trói tay nạn nhân lại. Còn Hội nhảy lên phía trước lái xe.

Khi xe đến địa phận tỉnh Gia Lai, nhóm này cướp của anh Quân 700.000 đồng, một điện thoại di động, một giấy phép lái xe rồi đẩy nạn nhân xuống xe. Chạy xe đến Kon Tum, Vinh, Hội, Hân bị Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum bắt. Nghĩa trốn thoát vào rừng nhưng sau đó bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt theo lệnh truy nã.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Lâm Đồng đã phạt Nghĩa 15 năm tù, Hân 14 năm tù, Hội 13 năm tù, Vinh 12 năm tù. Sau đó Nghĩa, Vinh, Hân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, riêng Hội không kháng cáo.

Theo tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm đã phù hợp, thỏa đáng với từng bị cáo. Ngoài ra, Nghĩa, Vinh, Hân không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa tuyên y án sơ thẩm.