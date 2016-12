Dụ dỗ người sang Trung Quốc du học để... bán

Tổng hình phạt Hoa phải chịu là 13 năm tù cho hai tội danh trên.

Theo hồ sơ, mặc dù làm nông nghiệp nhưng từ năm 2014 Hoa móc nối với một số đối tượng ở Trung Quốc để thiết lập đường dây đưa trẻ em, phụ nữ sang Trung Quốc bán.

Hoa rủ Lục Thị Oanh (48 tuổi, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi tìm các cô gái nhẹ dạ, dụ sang Trung Quốc du học nhưng thực chất là để bán. Hoa nói nếu Oanh đưa được một phụ nữ đi thì sẽ được trả công 5 triệu đồng.



Bị cáo Hoa đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Sáng 19-10-2014, Oanh đi tìm gặp em Lục Thị Xinh (15 tuổi, ở cùng xã với Oanh) để rủ Xinh sang Trung Quốc du học. Sau những lời ngon ngọt vẽ ra viễn cảnh tươi sáng của Oanh, em Xinh đồng ý đi du học.

Sau đó, Oanh đến xã Tân Trường rủ chị Hà Thị Dựa (24 tuổi) đi Trung Quốc cho biết… thế nào là nước ngoài. Chị Dựa đồng ý.



Lục Thị Oanh (phải) và Lê Thị Yên, mỗi bị cáo lãnh 12 năm tù.

Sau đó, Hoa gọi điện thoại cho Lê Thị Yên (27 tuổi, tự Uyên, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và báo Yên ngày 20-10-2014 sẽ đưa em Xinh và chị Dựa ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa sang Trung Quốc giao cho Nguyễn Thị Nga (26 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa), hiện lấy chồng định cư ở Trung Quốc. Tại đây, Nga sẽ đưa cho Hoa 40 triệu đồng và Hoa sẽ trả tiền công cho Yên 5 triệu đồng, trả cho Oanh 10 triệu đồng.



Sáng 20-10-2014, Oanh và Yên đưa em Xinh và chị Dựa ra TP Móng Cái. Khoảng 2 giờ sáng 21-10, khi ra đến Móng Cái, Yên gọi điện thoại cho Nga thông báo “đã đưa người ra đến nơi”. Nga hướng dẫn Yên đưa người ra bến đò để vượt biên sang Trung Quốc.

Khi Oanh và Yên vừa đưa em Xinh và chị Dựa xuống thuyền để vượt sông sang Trung Quốc bàn giao cho Nga thì bị lực lượng biên phòng cửa khẩu Móng Cái bắt giữ. Bộ đội biên phòng đã giải cứu kịp thời em Xinh, chị Dựa.

Còn Hoa, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội mua bán trẻ em và tội mua bán người. Ngày 12-6 -2015, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Oanh và Yên mỗi bị cáo chín năm tù về tội mua bán trẻ em và ba năm tù về tội mua bán người.

Vừa qua, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Hoa. Tại phiên tòa, bị cáo Hoa thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải.