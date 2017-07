Dũng Cam có phải thi hành bản án của toà án Campuchia?

Tòa xử mà không thông báo cho nơi giam giữ Ngày 15-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM một đại điện C45 Bộ Công an cho biết đã nắm được thông tin về việc Nguyễn Thành Dũng (hay còn gọi là Dũng Cam, 35 tuổi, quê An Giang) bị một tòa án ở Campuchia xét xử vắng mặt, tuyên phạt 18 năm tù giam. Theo một cán bộ điều tra của C45, việc tòa án ở Campuchia xét xử Dũng Cam không thông báo cho C45 biết. Tuy nhiên vị này không dám chắc phía tòa án Campuchia có thông báo với Bộ ngoại giao của Việt Nam hay không. “Dũng hiện đang bị tạm giam tại trại giam của Bộ Công an và tới đây người này sẽ bị xét xử theo luật Pháp Việt Nam”, vị này nói. NGUYỄN TÂN