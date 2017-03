Được minh oan nhờ lá thư gửi từ trại giam

Ngày 11-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã mời bà Huỳnh Thị Tú Anh đến để trao các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Lý do đình chỉ là đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm (điểm b khoản 2 Điều 164 BLTTHS).

Lá thư gỡ tội từ trại giam

Vụ án của bà Tú Anh từng được Pháp Luật TP.HCM phản ánh, chỉ ra nhiều dấu hiệu oan sai từ tháng 10-2015.

Theo hồ sơ buộc tội, năm 2008, bà Tú Anh về ở với bà Bùi Thị Hồng (em họ) tại TP Phan Thiết. Đầu năm 2009, bà Hồng giới thiệu bà Tú Anh với ông H. (cán bộ một chi nhánh ngân hàng, chuyên cho vay đáo hạn ngân hàng), không nói rõ bà Tú Anh tên gì. Thấy bà Tú Anh ở nhà bà Hồng, ông H. tin tưởng, đồng ý cho vay 400 triệu đồng. Trong giấy mượn tiền, bà Tú Anh viết: “Tôi tên là Bùi Thị Thu, hiện ở 50C Hùng Vương, có mượn của anh NVH 400 triệu đồng” và ký tên Bùi Thị Thu.

Cáo trạng lý giải giấy mượn tiền viết quá đơn giản, không ràng buộc hoặc có tài sản thế chấp gì, tên tuổi người vay không nắm rõ nhưng ông H. vẫn cho bà Tú Anh vay tiền là do tin tưởng bà Hồng. Sau đó, bà Tú Anh không trả lãi lẫn tiền gốc. Ông H. gặp đòi nợ thì bà Tú Anh nói mình chỉ viết giúp giấy mượn tiền cho bà Hồng và không phải tên là Bùi Thị Thu.





Bà Tú Anh cho biết sẽ yêu cầu VKSND TP Phan Thiết bồi thường, xin lỗi. Ảnh: P.NAM

Ông H. tố cáo. Tại CQĐT Công an TP Phan Thiết, bà Tú Anh khai bà Hồng nhờ bà viết giúp giấy mượn tiền mang tên Bùi Thị Thu. Do ở nhờ, nể nang nên bà viết giúp bà Hồng chứ không hề biết hoặc có liên quan đến số tiền trên... CQĐT cho rằng lời khai của bà Tú Anh không có cơ sở bởi bà Hồng phủ nhận việc nhờ bà Tú Anh viết giấy mượn tiền giúp. Ngày 6-8-2014, bà Tú Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn năm tháng trước ngày bắt bà Tú Anh, CQĐT cũng khởi tố bà Hồng vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông H. Ngày 27-12-2014, trong khi thụ án 12 năm tù tại một trại giam, bà Hồng gửi thư đến Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết thực tế số tiền 400 triệu đồng trên là do bà vay. Lúc đó bà đã nợ vợ chồng ông H. quá nhiều, không trả lãi nổi, nếu đứng tên mượn thêm sợ ông H. không cho nên mới nhờ bà Tú Anh viết giấy mượn tiền.

Chủ cơ sở cá hấp, bị xác định là... làm thuê

Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 4-2015 của TAND TP Phan Thiết, bà Hồng khẳng định 400 triệu đồng là do bà vay, bà Tú Anh chỉ viết giấy mượn tiền giúp. Theo bà Hồng, sở dĩ trước đó bà không khai ra sự thật là do tin tưởng lời hứa của ông H. Lúc bà bị bắt giam, ông H. cùng một điều tra viên vào trại giam gặp bà. Ông H. yêu cầu bà phải khai theo ý ông thì sẽ được xóa nợ và bãi nại...

Sau khi tòa hoãn xử, CQĐT đã làm việc với bà Hồng. Bà Hồng tiếp tục khẳng định bà Tú Anh không liên quan đến số tiền 400 triệu đồng. Bà Tú Anh vẫn tiếp tục kêu oan. CQĐT cũng xác minh có việc điều tra viên thụ lý vụ án đưa ông H. vào trại giam gặp mặt bà Hồng nhưng chỉ nhằm đối chất phục vụ công tác điều tra về nội dung bà Hồng nợ nần ông H...

Chiều 13-11, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, bà Tú Anh cho biết bà bị tạm giam hơn 15 tháng mới được tại ngoại để chữa bệnh nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo bà Tú Anh, từ lúc bà bị bắt, cơ sở cá hấp của bà với hơn 30 công nhân ở thị xã La Gi đã phải đóng cửa, thiệt hại rất nặng nề.

Đưa cho chúng tôi xem các quyết định đình chỉ điều tra, bà Tú Anh bức xúc: “Tôi là chủ doanh nghiệp, chủ lò hấp cá có hợp đồng thuê đất, có giấy phép kinh doanh, có đóng thuế môn bài hoạt động từ năm 2011 đến khi bị bắt giam mới đóng cửa. Thế nhưng trong các quyết định này lại ghi nghề nghiệp của tôi là... làm thuê”.

Bà Tú Anh cho biết sẽ yêu cầu VKSND TP Phan Thiết bồi thường và xin lỗi công khai. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn tiến mới.