Gây án giết người khi đang mang lệnh truy nã

Ngày 28-6, Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Bắc (24 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đang lẩn trốn truy nã.

Theo cơ quan chức năng, ngày 2-9-2014, Bắc uống rượu tại nhà ông Sáu (thị xã Cai Lậy) rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó Bắc, Trường lấy cây đánh cháu ông Sáu bị thương rồi bỏ trốn. Công an thị xã Cai Lậy đã phát lệnh truy nã tội cố ý gây thương tích đối với hai người này.

Trong thời gian lẩn trốn, đêm 20-3, Bắc, Trường cùng một số nghi can đã gây ra vụ giết người tại đám tang tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM).

Sợ bị lộ, Bắc, Trường trốn phường An Bình (TP Biên Hòa) thuê trọ và xin vào một công ty chế biến gỗ làm công nhân. Sáng ngày 25-6, Bắc bị Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Biên Hòa phối hợp với công an địa phương bắt giữ. Riêng Trường vẫn đang lẩn trốn.