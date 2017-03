Ghen tuông, giết người tình của vợ cũ

Ngoài ra, HĐXX còn buộc Thành phải bồi thường cho gia đình bị hại 165 triệu đồng.

Khoảng 15 giờ ngày 21-5, sau khi uống rượu, Thành đến nhà vợ cũ là chị VTMC thăm con. Đến nơi, thấy một đôi giày nam để ở cửa nhà bếp, Thành nghĩ là của anh LBH, người đang sống như vợ chồng với chị C. Máu ghen tuông nổi lên, Thành xuống nhà bếp lấy dao rồi ra ngoài vườn tìm và thấy anh H., chị C. đang bẻ chồi cà phê. Tại đây, Thành đã đâm anh H. tử vong, đâm chị C. bị thương rồi đến cơ quan công an đầu thú.