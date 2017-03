Giả cháu trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 4-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Minh Sĩ (SN 1974, ngụ quận Bình Tân) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa còn buộc bị cáo phải hoàn trả lại 660 triệu đồng chiếm đoạt của các người bị hại.



Tại tòa, Sĩ nhận tội và chỉ mong mức án nhẹ sớm ra tù để kiếm tiền trả cho các nạn nhân.







Sĩ tự nhận mình là cháu trung tướng CA



Tự nhận mình là cháu trung tướng SN, khi ấy là phó tổng cục trưởng phụ trách tỉnh, thành phía nam của Tổng cục Xây dựng lực lượng (thuộc Bộ Công an), Sĩ đi khắp nơi lừa đảo kiếm tiền.



Tháng 4-2014 Sĩ đến tỉnh Bình Phước quen biết anh Võ Văn Đông rồi mạo nhận là cháu trung tướng SN, Sĩ "vẽ" có khả năng giúp người khác biên chế vào ngành hoặc học các trường cao đẳng, trung cấp cảnh sát nếu thi trượt ĐH Cảnh sát nhân dân.



Anh Đông và người bạn tên Lê Đăng Xuân đến TP.HCM, hẹn Sĩ uống cà phê. Do tin tưởng Sĩ nên anh Xuân nhờ lo lót cho bốn trường hợp vừa thi trượt ĐH Cảnh sát Nhân dân vào học trường trung học hoặc cao đẳng trong ngành công an theo đúng nguyện vọng của gia đình với mức chi phí là 150 triệu đồng/trường hợp.



Nhận đủ tiền, Sĩ viết giấy làm tin và hứa đến tháng 9-2014 sẽ có giấy báo nhập học. Nhưng thực chất, Sĩ cầm tiền tiêu xài và về Bình Dương lẩn trốn mất liên lạc.



Tháng 9-2014, Sĩ đến TP Biên Hòa (Đồng Nai) làm quen với anh Nguyễn Hoàng Nam. Cũng chiêu cũ, Sĩ "nổ" có suất vào học các trường ngành, hải quan sân bay. Tưởng thật, anh Nam nhờ Sĩ xin cho cháu họ vào làm ở hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) với giá 140 triệu đồng. Sĩ nhận trước 60 triệu đồng rồi lặn mất tăm. Khi thấy lệnh truy nã Sĩ trên báo, anh Nam mới biết mình bị lừa. Đến tháng 7-2015, Sĩ bị bắt khi đang uống cà phê ở TP Biên Hòa.