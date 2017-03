Giả danh 'con gái phó bí thư tỉnh ủy' lừa hàng chục tỷ đồng

Đại tá Phạm Văn Lộc - Phó thủ trưởng thứ nhất Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng, cho biết những tháng cuối năm 2014, từ đơn tố cáo của công dân về đối tượng Thủy Lộc cấu kết 2 phụ nữ khác, xưng là nhân viên ngân hàng, trong đó một người nhận mình là "con của Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng" đã lừa đảo chiếm đoạt của họ nhiều tỷ đồng bằng hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.



Đàm Thị Bé giả danh chị T..

Sau một thời gian tiến hành theo dõi, tiếp cận các nghi can bị tố cáo, xác định có dấu hiệu tội phạm, từ ngày 19 đến 26/12/2014, công an đã tạm giữ họ để điều tra, xử lý.Bước đầu, ngành chức năng làm rõ Nguyễn Thị Thủy Lộc là kẻ cầm đầu chủ mưu. Bé, Linh là tiếp viên của một nhà hàng và vài tụ điểm karaoke trên địa bàn TP Đà Lạt. Từ cuối năm 2013 đến giữa năm 2014, bọn họ bàn nhau nhập nhóm lừa đảo có bài bản.Lợi dụng việc ông phó bí thư tỉnh ủy có con gái tên T. làm cán bộ Vietcombank, Lộc giao cho Đàm Thị Bé giả làm chị T., cùng Linh đóng giả là nhân viên Vietcombank. Lộc trong vai trò là kẻ trung gian, giới thiệu các khách hàng - bị hại với Bé, Linh.Để chiếm được lòng tin của các bị hại, Bé và Linh được Lộc may cho hai bộ đồng phục nhân viên ngân hàng. Mỗi khi lừa được bị hại, bọn chúng thường hẹn họ đến quán cà phê; Lộc ngồi tiếp chuyện, khen T. nức nở rồi điện thoại "mời" Bé (giả là chị T.) cùng nhân viên tên Linh đến.Bé thao thao bất tuyệt về gia thế của mình. Hai kẻ giả danh nhân viên ngân hàng thường cầm theo cuốn sổ và một số tờ rơi giới thiệu các dịch vụ cho vay của Ngân hàng Vietcombank, nói rằng có hồ sơ "sạch" cần đáo hạn, hứa chắc sẽ được vay lại.



Nguyễn Thị Thủy Lộc.

Tin tưởng, nhiều bị hại đã giao hàng chục tỷ đồng cho ba "yêu nữ" này. Hàng tuần, tháng, các đối tượng đều trả lãi cho các bị hại để tạo sự tin tưởng. Cho đến các tháng 6, 7/2014, đến hẹn lấy lại tiền gốc, các bị hại đòi tiền, nhưng Bé, Linh và Lộc vòng vo, khất lần. Lộc bỏ trốn khỏi địa phương. Nghi ngờ bị lừa, các bị hại làm đơn tố cáo đến công an. Chiều 3/2/2015, thêm một bị hại làm đơn tố cáo bị 3 đối tượng trên lừa đảo 1,5 tỷ đồng.Hai đối tượng Lộc, Bé đều thuộc diện bỏ chồng, nuôi con thơ. Biết được sự thật về bộ ba lừa đảo, nhất là việc đối tượng Bé giả danh con gái một vị lãnh đạo địa phương, nhiều bị hại té ngửa. Chị M. - một bị hại cho biết, chính chị đã cẩn thận kiểm tra từ nhiều nguồn thông tin, thậm chí điện thoại đến ngân hàng trên, biết được đúng là ngân hàng này có con gái ông phó bí thư tỉnh ủy làm việc, tên, độ tuổi như vậy nên đã rất tin tưởng đưa tiền, chẳng ngờ bị lừa đau.Số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hiện ở đâu? Các đối tượng này khai báo rất vòng vo, gian dối nhằm ý đồ muốn tẩu tán tài sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu nhằm làm rõ vụ án. Ai là nạn nhân của các đối tượng trên, liên hệ với Công an Lâm Đồng để được giải quyết.

Theo Công an TP.HCM