Hai anh em người Lào mang 10 bánh heroin vào Việt Nam

Ngày 12-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Xồng Bá Tu (27 tuổi, trú huyện Xay Chăm Bon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) và phạt tù chung thân đối với Xồng Rua Cò (30 tuổi, quốc tịch Lào, anh trai Tu) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vụ án này, ngày 23-4-2015, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Tu tử hình, Cò tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, hai anh em Tu và Cò kháng cáo kêu oan và xin giảm án. TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.



Xồng Rua Cò.

Theo hồ sơ, ngày 10-6-2014, có hai người đàn ông tên Thò Lý và Tủa Lầu đến nhà gặp Tu đặt vấn đề nhờ Tu mua heroin với giá 5.000 USD/bánh. Nếu mang sang Việt Nam giao hàng thì Tu sẽ được trả 2.000 USD tiền công. Tu nhận lời và rủ anh trai là Cò tham gia.



Tu tìm được người bán và mua 10 bánh heroin với giá 5.000 USD/bánh nhưng mới chỉ đặt cọc 3.000 USD. Số tiền còn lại khi Thò Lý và Tủa Lầu thanh toán, Tu sẽ trả sau.

Đến ngày 28-6-2014, Tu mang theo 10 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam thông qua cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An). Khi bị lực lượng Phòng Phòng, chống ma túy, Bộ đội biên phòng Nghệ An và Đồn biên phòng Thanh Thủy mật phục bắt giữ thì Tu rút dao ra chống trả. Nhưng lực lượng biên phòng đã kịp khống chế, bắt giữ Tu, thu giữ tang vật 10 bánh heroin (trọng lượng 3.777 g).





Xồng Bá Tu.

Từ lời khai của Tu, lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng bắt giữ Cò đang đi nhận tiền ở một địa điểm gần hiện trường. Đối với Thò Lý và Tủa Lầu (đặt mua heroin của anh em Tu) do không xác định được địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để xử lý. Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra.



Tại phiên tòa, Tu, Cò đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, số lượng heroin quá lớn, có bàn bạc với nhau từ trước nên cần xử phạt nghiêm minh.

Trong đó, Tu đóng vai trò chính trong vụ mua bán trái phép chất ma túy lại còn lôi kéo theo anh trai phạm tội, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.