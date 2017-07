Huy động gần 100 người tham gia cưỡng chế

Ngày 11-7, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã huy động khoảng 100 người (gồm công an, y tế, cứu hoả, hội Phụ nữ… ) để tiến hành tổ chức cưỡng chế buộc bảy hộ dân phải giao trả nhà trên đường Nguyên Hồng (quận Gò Vấp) cho ông Nguyễn Đình Bá và bà Nguyễn Thị Mai Hương.

Nguyên nhân là năm 2014, toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên buộc các hộ dân này phải có nghĩa vụ trả nhà cho ông Bá và bà Hương, ngược lại ông Bá bà Hương phải hoàn trả tiền sửa chữa, xây dựng nhà cho 7 hộ dân trên với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên đã vận động thuyết phục ông Bá và bà Hương tự nguyện hỗ trợ mỗi hộ gia đình được 300 triệu đồng (tổng cộng 2,1 tỉ đồng). Tuy nhiên, tại thời điểm tổ chức cho các bên giao nhận tài sản như đã thoả thuận thì ông Bá và bà Hương không có đủ tiền để hỗ trợ nên phải hoãn thi hành án.

Hai năm sau, tức tháng 2-2017 khi ông Bá và bà Hương đã có đủ tiền để hỗ trợ thì lúc này các hộ dân lại không đồng ý mà yêu cầu phải hỗ trợ mỗi hộ một căn nhà tại quận Gò Vấp thì mới tự nguyện giao nhà.

Do hết ngày 10-4, các hộ không tự nguyện giao nhà nên ông Bá và bà Hương đã không hỗ trợ 2,1 tỉ đồng nữa.



Chấp hành viên chung tay dọn đồ đạc phụ cho các hộ dân. Ảnh: NGÂN NGA

Một người dân lớn tuổi trong số những hộ dân trên chia sẻ: “Chúng tôi đều là bà con dòng họ của nhau. Lẽ ra tôi định dọn đi, trả nhà cho ông Bá và bà Hương để nhận số tiền hỗ trợ 300 triệu đồng, nhưng do một vài thành viên trong các hộ đã không đồng ý dọn đi nên mới dẫn đến phải cưỡng chế như hôm nay”.



Tài sản của các hộ dân sẽ được di chuyển về nhà thuê do Chấp hành viên thuyết phục người được thi hành án hỗ trợ. Ảnh: NGÂN NGA

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Quân Chính (Phó trưởng phòng nghiệp vụ 1, Cục THADS TP.HCM) cho biết: “Chúng tôi đã cưỡng chế giao nhà thành công, an toàn và đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn. Do các hộ dân không tự nguyện giao nhà nên ông Bá và bà Hương đã từ chối hỗ trợ 2,1 tỉ đồng. Dù vậy, chấp hành viên đã thuyết phục họ đồng ý hỗ trợ cho các hộ dân chi phí cưỡng chế ước tính khoảng 360 triệu đồng trong đó có tiền thuê nhà”.