Khởi tố con rể chĩa súng dọa bắn bố vợ

(PLO)- Ngày 13-8, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Lê Tiến Hảo (32 tuổi, chủ tiệm chăm sóc xe hơi, trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.