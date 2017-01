Khởi tố nguyên thượng tá nhận tiền tỉ chạy trường

Sáng 12-1, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Bộ Công an đã ban hành quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Y Tuyến Ksơr-thượng tá, nguyên phó Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), công an tỉnh do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo Thiếu tướng Rơi, cơ quan điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối ông Y Tuyến Ksơr để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014-2016 liên quan đến thượng tá Y Tuyến Ksơr.



Giấy biên nhận tiền ông Y Tuyến ghi đầy đủ chức vụ để tạo sự tin tưởng

Trước đó, ông Y Tuyến bị nhiều người dân tố nhận tiền để chạy cho con em họ vào học các trường thuộc ngành công an. Ông Y Tuyến nhận hàng trăm triệu đồng/trường hợp, tổng số tiền ông Y Tuyến bị tố nhận lên đến nhiều tỉ đồng.

Để tạo sự tin tưởng, ông Y Tuyến viết giấy giao nhận tiền, ghi đích danh, tên tuổi, chức vụ, nơi công tác để tạo sự tin tưởng. Có nhiều lần giao dịch, ông Y Tuyến nhận tiền, viết giấy biên nhận ngay tại nơi làm việc. Sau khi nhận tiền của nhiều người, ông Y Tuyến không lo được việc, cắt đứt liên lạc và không hoàn trả lại tiền.

Bị người dân tố cáo, ông Y Tuyến cáo ốm, làm đơn xin nghỉ phép đi điều trị bệnh liên quan đến thần kinh tại BV 30/4 của Bộ Công an tại TP.HCM.