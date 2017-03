Khởi tố vụ phá rừng tại Khu Bảo tồn Nam Nung ở Đắk Nông

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 11/11, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức, ông Lê Công Trường - Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông - cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song đã ra Quyết định số 63/QĐ-KT khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” xảy ra tại tiểu khu 1133, Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.Hiện nay, Công an huyện Đắk Song đang tiến hành thu giữ gần 100m3 gỗ do lâm tặc khai thác và cất giấu tại tiểu khu 1133.Về vụ phá rừng này, ông Trường cho biết sau khi nhận được tin báo về việc khai thác lâm sản trái phép tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, từ ngày 13-26/8, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Đắk Song, Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung và Công ty Lâm nghiệp Đức Hòa tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường vụ khai thác, cất giấu lâm sản trái phép xảy ra tại tiểu khu 1133 do Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung quản lý.Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện 14,12m3 gỗ gồm kiền kiền (nhóm II) và giổi (nhóm III) được cất giấu trái phép tại các lô thuộc khoảnh 2, tiểu khu 1133.Cũng tại tiểu khu này, cơ quan chức năng đã phát hiện 40 gốc cây bị cưa hạ (trong đó có 25 gốc cây du sam thuộc nhóm IIA, hai gốc cây kiền kiền, 13 gốc cây giổi). Nhiều cây trong số đó đã bị lâm tặc lấy hết phần thân, chỉ còn lại bìa, cành ngọn.Cơ quan chức năng kiểm kê được hơn 80m3 gỗ du sam tròn hoặc đã xẻ phách; 1,4m3 gỗ giổi đã xẻ phách chưa kịp lấy đi. Đoàn kiểm tra nhận định, thời gian khai thác gỗ trái phép diễn ra khoảng tháng 2-3/2016.Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung hoàn tất hồ sơ vụ vi phạm, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Song đã khởi tố vụ án, ông Trường cho biết thêm.