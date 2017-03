Không cần gõ cửa khi đến Cục THA TP.HCM

Dẫn đầu cả nước về số việc và tiền thụ lý Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trong sáu tháng đầu năm 2016, TP.HCM là đơn vị dẫn đầu cả nước về số việc và tiền thụ lý. Cụ thể, về số việc, TP.HCM thụ lý hơn 63.000 (TP Hà Nội đứng thứ hai cả nước mới chỉ hơn 27.000 việc). Về số tiền, TP.HCM thụ lý hơn 45.000 tỉ đồng (TP Hà Nội đứng thứ hai cả nước chỉ mới hơn 12.000 tỉ đồng). TP.HCM cũng là địa phương có nhiều vụ án lớn, phức tạp như Dương Thanh Cường, Huỳnh Thị Huyền Như, Công ty Cho thuê tài chính 2... Trong chín tháng đầu năm 2016, số thụ lý về việc, về tiền tại TP tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, về việc thụ lý hơn 83.000 việc (tăng hơn 10% so với năm 2015, đã thi hành xong hơn 40.000 việc), về tiền thụ lý hơn 52.000 tỉ đồng (tăng hơn 15% so với năm 2015, đã thi hành xong gần 5.000 tỉ đồng). “Dân nóng thì mình phải nguội” Một ngày, bà M., đương sự trong một vụ THA, mở cửa bước vào phòng làm việc của ông Vũ Quốc Doanh, bực bội lớn tiếng rằng CHV gây khó dễ đối với bà. Ông Doanh mời bà M. ngồi, rót nước uống, trấn an tinh thần của bà. Do hôm ấy CHV đi công tác bên ngoài nên ông yêu cầu cấp dưới sắp xếp ngay một ngày cụ thể để nghe bà trình bày và nghe CHV giải trình. Nghe vậy, bà M. đã dịu ngay lại. “Dân nóng thì mình phải nguội. Dân có thể đập bàn đập ghế nhưng mình không thể làm được. Mình cứ tiếp thì tâm lý họ thoải mái yên tâm hơn. Vì không có hồ sơ nhưng mình có ghi nhận lại sự việc, có quy định về thời gian. Chứ khi họ đẩy cửa vào mà nói đây không phải lịch tiếp dân thì tâm lý họ sẽ khác” - ông Doanh chia sẻ.