Không mã hóa, án lệ sẽ sinh động hơn

Nếu như ở nước ta, án lệ do TAND Tối cao lựa chọn, công nhận và công bố thì án lệ ở các nước hình thành một cách tự nhiên thông qua hoạt động xét xử của các tòa án. Khi có bản án của một tòa giải quyết được một cách hợp lý, công bằng một vấn đề, một tình huống mà pháp luật nước đó không có quy định hoặc quy định không rõ ràng, không hợp lý thì bản án đó thường được các tòa khác coi là án lệ. Các tòa khác sẽ áp dụng quan điểm giải quyết của tòa án trong án lệ đó để xét xử những vụ án có nội dung tương tự.

Các nước công bố nguyên văn bản án

Vấn đề đặt ra làm cách nào để thẩm phán có thể biết được những bản án của các tòa án khác tuyên trước đó để tham khảo, áp dụng như một án lệ. Ở các nước như Anh, Mỹ, người ta giải quyết vấn đề đó bằng cách cho công bố bản án sau khi xét xử xong (in thành tập hoặc đưa lên trang web của các tòa). Trong thực tiễn, các bản án hình sự, dân sự, thương mại… đều được các tòa công bố nguyên văn, kể cả tên tuổi của cá nhân, tổ chức liên quan, tên của các thẩm phán, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như bị cáo, người bị hại là trẻ vị thành niên trong án hình sự.

Như vậy, có thể thấy rằng ở các nước phát triển dù rất tôn trọng quyền riêng tư, danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức nhưng không vì thế mà khi công bố bản án, người ta lại phải mã hóa tên của cá nhân, tổ chức liên quan (trừ một số trường hợp đặc biệt như đã nêu).

Ngoài ra, một số tổ chức ngoài tòa án cũng có thể xuất bản ấn phẩm tập hợp các bản án có liên quan đến một lĩnh vực nào đó nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu của giới luật sư, luật gia, giảng viên, sinh viên luật... Trong những ấn phẩm này, người ta có thể tóm tắt nội dung bản án cho gọn nhẹ và thuận tiện cho người sử dụng nhưng vẫn để nguyên tên thật của cá nhân, tổ chức liên quan (trừ một số trường hợp đặc biệt).

Chẳng hạn như ấn phẩm The enforcement of intellectual property rights: A case book do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) xuất bản năm 2012 (tái bản lần thứ ba). Ấn phẩm này tập hợp hàng ngàn bản án xét xử tranh chấp về sở hữu trí tuệ của tòa án nhiều nước, trong đó người ta chỉ tóm tắt nội dung vụ án còn tên của các bên tranh chấp (thường là các công ty) vẫn được giữ nguyên.

Mã hóa: Mất sức nhưng chưa chắc hiệu quả

Vậy ở nước ta thì sao? Cho đến nay pháp luật nước ta chưa có quy định về việc công bố bản án của tòa. Trong thực tiễn, các tòa cũng chưa thực hiện việc công bố bản án. Cơ sở dữ liệu về các bản án của từng tòa nói riêng, của ngành tòa án nói chung chưa được hình thành và phát triển.

Thực trạng này đã gây rất nhiều khó khăn cho thẩm phán trong việc tiếp cận những bản án đã được tuyên trước đó của các tòa khác, thậm chí của chính tòa án mà thẩm phán đang làm việc. Điều đó đồng thời cũng gây khó khăn cho việc nghiên cứu của luật sư, luật gia, giảng viên...

Những năm qua, thỉnh thoảng TAND Tối cao có xuất bản các tập sách in quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để phục vụ cho hoạt động xét xử của thẩm phán. Trong các quyết định giám đốc thẩm được in đó, TAND Tối cao vẫn để nguyên tên và cả địa chỉ của cá nhân, tổ chức liên quan. Còn đối với các ấn phẩm do các tổ chức, cá nhân ngoài ngành tòa án biên soạn và xuất bản (thông qua một nhà xuất bản được phép), được phát hành rộng rãi (bán ở các hiệu sách trong cả nước), các tác giả cũng thường để nguyên tên của cá nhân, tổ chức liên quan trong bản án.

Mặt khác, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy các phương tiện thông tin đại chúng vẫn thường xuyên đưa tin, bài phản ánh về các vụ án, trong đó vẫn giữ nguyên tên thật, thậm chí có khi còn đưa cả hình ảnh của cá nhân, tổ chức liên quan lên mặt báo.

Như vậy, dù pháp luật nước ta chưa có quy định về việc công bố bản án của tòa nhưng trong thực tiễn, với nhiều hình thức, mức độ và phương thức khác nhau, nhiều bản án của tòa đã được công bố rộng rãi trong xã hội với nguyên tên thật của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cũng cần nhắc lại, dù bản án hay án lệ có được công bố rộng rãi thì việc này cũng chỉ nhằm phục vụ cho hoạt động xét xử của thẩm phán, hoạt động nghiên cứu của luật sư, luật gia... chứ hoàn toàn không phục vụ cho việc bêu riếu, làm tổn hại danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức liên quan.

Qua tất cả những gì đã trình bày, có thể thấy rằng việc giữ nguyên tên thật, địa chỉ của cá nhân, tổ chức liên quan khi công bố án lệ không gặp trở ngại nào đáng kể mà còn giúp cho việc tiếp cận bản án thật dễ dàng hơn, án lệ trở nên sinh động hơn. Ngược lại, nếu mã hóa tên cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ làm giảm tính sinh động của án lệ và quan trọng hơn, sẽ tốn nhiều thời gian, nhân lực cho việc biên tập lại bản án, án lệ mà hiệu quả đem lại chưa hẳn đã thuyết phục.