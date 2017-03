Không phải ‘tác giả’, vẫn thành bị can

Dự kiến ngày 1-2 tới đây TAND huyện An Phú (An Giang) sẽ xử sơ thẩm vụ giao cấu với trẻ em gây xôn xao dư luận địa phương trong bốn năm qua. Bởi đến nay công an chưa tìm ra ai là cha của đứa trẻ do nạn nhân sinh ra; còn ông Bùi Văn Sơn (48 tuổi), người bị tình nghi, sau ba lần giám định đều không phải là cha của đứa trẻ ấy thì lại bị khởi tố, tạm giam và truy tố về tội này.

Ba lần giám định, kết quả vẫn không phải cha

Cáo trạng của VKSND huyện An Phú kết luận bị can Sơn từng nhiều lần giao cấu với em bé bán vé số HTTL lúc em này trong độ tuổi từ 13 đến dưới 16 tuổi. Theo đó, vào tháng 2-2012, khi thấy L. mang thai, gia đình em đã làm đơn tố cáo ông Sơn là người đã dụ dỗ, cưỡng ép quan hệ khiến L. sinh con trước 16 tuổi. Đến ngày 6-9-2012 thì L. sinh con gái, đặt tên là HTTT.

Vụ việc ban đầu do Công an huyện An Phú điều tra, sau đó chuyển về Công an tỉnh An Giang thụ lý. L. khai mình đi bán vé số dạo. Khoảng cuối năm 2011, ông Sơn thỉnh thoảng mua vé số rồi dụ dỗ, cưỡng ép để quan hệ với L. tám lần ở nhà trọ, ở nhà riêng. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN của cháu T. (con của L.) ở Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (tháng 9-2012) và Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM (tháng 10-2012). Cả hai kết quả giám định đều khẳng định con của L. không có quan hệ huyết thống với ông Sơn.

Khi biết kết quả trên, L. và gia đình cho rằng giám định không khách quan nên khiếu nại, đồng thời gửi đơn tố cáo khắp nơi.

Sau khi khởi tố vụ án, ngày 7-11-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trưng cầu giám định lần thứ ba tại Viện Pháp y Quân đội và đưa mẹ con L. ra Hà Nội để lấy mẫu giám định lại. Kết quả lần giám định này cũng kết luận ông Sơn không phải là cha của cháu T.

Sau khi nhận chuyển giao hồ sơ từ Công an tỉnh An Giang, ngày 25-5 Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú khởi tố bị can đối với ông Sơn về tội giao cấu với trẻ em (tạm cho tại ngoại). Với lý do ông Sơn không thật thà khai báo nên ngày 28-5-2015, Công an huyện An Phú (An Giang) đã bắt tạm giam ông Sơn cho đến nay.





Ông Bùi Văn Sơn khi chưa bị khởi tố, tạm giam. (Ảnh do gia đình ông Sơn cung cấp)

Nạn nhân còn quan hệ với người khác

Theo cơ quan điều tra, ông Sơn không thừa nhận có quan hệ tình dục với em L., ông chỉ khai có mua vé số của L. vài lần. Do thường nhậu vào buổi trưa nên ông thuê nhà trọ nghỉ cho tỉnh rượu vì sợ về nhà vợ cằn nhằn. Những lần ông Sơn ngủ ở nhà trọ L. có vào bán vé số. Trong khi đó, L. khai có quan hệ với ông Sơn nhiều lần. Người quản lý nhà trọ thì cho biết có thấy L. vào phòng có ông Sơn ở, ngoài ra không biết gì thêm.

Kết luận điều tra nhấn mạnh: “Lời khai gian dối của bị can Sơn nhằm mục đích chối tội, không thành khẩn nhìn nhận hành vi sai phạm của bản thân. Vì nội quy nhà trọ không cho người bán vé số vào... Còn việc con của L. qua ba lần giám định thì bị can Sơn không phải là cha. Điều này cho thấy ngoài quan hệ tình dục với bị can Sơn, L. còn quan hệ với người khác. Trước cơ quan CSĐT, L. chưa thành khẩn khai báo rõ. Để xác định ai là cha thật sự của bé T., cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ ở vụ án khác”.

Cáo trạng của VKSND huyện An Phú cũng cho rằng: Căn cứ các lời khai của bị hại, nhân chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác (biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của ông Sơn…) thì có đủ căn cứ xác định bị can Sơn đã nhiều lần giao cấu với em L.

* * *

PV đã nhiều lần đến VKSND huyện An Phú (An Giang) liên hệ gặp lãnh đạo Viện để làm rõ lời khai của nạn nhân L. có liên quan đến lãnh đạo của VKS huyện này. Tuy nhiên, PV đã không thể gặp được người có trách nhiệm.