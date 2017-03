Không phê chuẩn khởi tố vụ té vào mông em vợ

Theo hồ sơ, cô PTT, sinh năm 1993, hiện là du học sinh tại Mỹ. Nhân dịp nghỉ hè, cô T. về Việt Nam chơi và ở lại nhà của chị ruột tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM. Chị của cô T. đang sống như vợ chồng với ông LPC (sinh năm 1968, thường trú phường Bến Nghé, quận 1) nhưng không đăng ký kết hôn vì ông P. đã có gia đình. Từ đây xảy ra chuyện tuy không thành vụ án nhưng khiến các cơ quan tố tụng xử lý không thống nhất.

“Té vào mông và bị hiểu lầm”

Theo đơn tố cáo của cha của cô T., khoảng 10 giờ ngày 6-7-2015 cô T. đang nằm ngủ trong phòng thì ông LPC trong tình trạng trên người không mảnh vải bất ngờ tấn công và giở trò đồi bại với cô T. Cô T. ra sức chống cự, đạp ông C. ra rồi chạy đến cửa sổ kêu cứu. Đúng lúc một người em họ của cô T. đến bên ngoài kêu cửa. Ông C. kéo cô T. vào, đe dọa không được nói cho ai biết, đồng thời ông C. nói vọng xuống với người em họ của cô T. là nhà đang cúp điện, kêu chờ hai phút.

Linh tính chuyện chẳng lành, người em họ của cô T. leo tường rào vào nhà, nhìn thấy cô T. đang khóc. Ngay lúc đó, cô T. thu dọn hành lý bay về Mỹ. Đến nơi, cô T. nhắn tin về cho cha kể hết mọi chuyện. Tiếp đó, cha cô T. đã cùng cô T. làm đơn trình báo đến Công an quận 7, TP.HCM về toàn bộ nội dung trên.

Tại CQĐT, ông C. khai nhận hôm xảy ra sự việc, ông vừa tắm xong, mặc áo thun và quần lót đi ra thì thấy cô T. đang ngủ nên nảy sinh ý định dâm ô. Ông C. lấy điện thoại ra chụp ảnh vùng mông của T. nhưng do lóng ngóng, hồi hộp nên làm rớt điện thoại và té xuống, úp mặt vào… mông của cô T. Cô T. giật mình dậy, hiểu lầm và la hét.

Đã khởi tố nhưng VKS không phê chuẩn

Tháng 11-2015, Công an quận 7 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông C. về tội hiếp dâm. Hồ sơ được chuyển đến VKSND quận 7 để xem xét phê chuẩn.

Tuy nhiên, ngày 31-12-2015, VKSND quận 7 cho rằng CQĐT chưa lấy lời khai của ông C. nên ra văn bản yêu cầu CQĐT nhanh chóng truy tìm ông C. để lấy lời khai.

Tiếp đó, ngày 12-1-2016, VKSND quận 7 ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can vì cho rằng ngoài lời khai của người em họ của cô T. không còn chứng cứ nào khác. Lời khai của cha cô T. thì không trực tiếp nhìn thấy sự việc. Hậu quả sự việc giao cấu cũng không xảy ra. Đồng thời, VKSND quận 7 yêu cầu Công an quận 7 đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với ông C. Tiếp đó, Công an quận 7 ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Tuy vậy, hiện thông báo truy tìm ông C. vẫn còn hiệu lực, nếu phát hiện ông C. và có thêm chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 sẽ khởi tố lại.

Hiện nay, cha cô T. vẫn đang kiên trì vác đơn gõ cửa khắp nơi quyết đòi công bằng cho con gái.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Khúc Dương, điều tra viên trực tiếp điều tra vụ án, cho biết: Trước khi hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của CQĐT, VKS có yêu cầu CQĐT phải làm rõ hành vi có hiếp dâm hay không. Nhưng sau đó thì ông C. đã đi khỏi nơi cư trú và mất tung tích. CQĐT đã làm hết các biện pháp nghiệp vụ, đã đăng báo truy tìm nhưng vẫn không có tung tích của ông C.

PV liên hệ với VKSND quận 7, lãnh đạo quận cho biết vụ án do kiểm sát viên Trần Thanh Phương trực tiếp kiểm sát giải quyết. Viện cung cấp số điện thoại và đề nghị PV gọi trực tiếp ông Phương để tìm hiểu. Tuy nhiên, khi PV gọi điện thoại thì ông Phương từ chối trả lời.