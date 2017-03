Kiểm sát viên nên xét hỏi trước

“KSV yếu thì phải đào tạo” HĐXX không thực hiện việc xét hỏi trước và chỉ xét hỏi nếu thấy chưa rõ hoặc thấy cần thiết không có nghĩa là HĐXX ngồi không, như ý kiến phản đối quy định của dự thảo BLTTHS (sửa đổi). Với chức năng xét xử, HĐXX như là trọng tài cho hai bên buộc tội và gỡ tội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ được hai bên đưa ra, HĐXX sẽ phải đánh giá, nhận định và đưa ra quyết định của mình. Như vậy, yêu cầu đặt ra cho HĐXX là đưa ra một bản án, quyết định đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm. Một lý do khác không đồng tình với quy định của dự thảo là việc xét hỏi trước và hỏi chính xưa nay do thẩm phán chủ tọa phiên tòa đảm nhận, trong khi kỹ năng của KSV còn hạn chế. Tôi cho rằng đây là lý do không phù hợp. Xét hỏi để làm rõ các hành vi phạm tội của bị cáo, để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, làm rõ tội phạm là một yêu cầu, đòi hỏi bắt buộc đối với năng lực của mỗi KSV. Nếu còn yếu, chưa quen thì cần phải được đào tạo, bồi dưỡng chứ không thể lấy lý do này để phản đối một quy định rất tiến bộ mà dự thảo BLTTHS (sửa đổi) đã đưa ra. LS NGUYỄN HUY THIỆP, Đoàn LS TP Hà Nội