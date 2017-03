Kỷ luật 7 cán bộ làm oan nhưng không bồi thường

Đó là trường hợp oan khuất của ông Chu Quang Hưng, ngụ 31 Kim Biên, phường 13, quận 5, TP.HCM. Ông Hưng không chấp nhận coi việc xử lý kỷ luật cán bộ gây oan cho ông như là một sự đền bù về thiệt hại rồi… phủi trách nhiệm.

Đình chỉ vì hành vi không cấu thành tội phạm

Năm 1995, ông Hưng (khi đó 48 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam và truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Vụ án xuất phát từ một tranh chấp dân sự về việc mua bán nhà nhưng lại bị các cơ quan tố tụng TP.HCM hình sự hóa. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông thêm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do ông nhiều lần vay mượn tiền, vàng của một người mà không thanh toán đúng hạn.

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông về hai tội danh này nhưng TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau 13 tháng bị tạm giam, tháng 12-1996, ông Hưng được trả tự do. Đến năm 2005, VKSND TP.HCM đã ban hành các quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với ông. VKSND TP.HCM xác định hành vi của ông Hưng là không cấu thành tội phạm. Các giao dịch của ông với những người khác chỉ là quan hệ dân sự.





Trụ sở VKSND và TAND TP.HCM là nơi ông Chu Quang Hưng thường xuyên tới gửi đơn yêu cầu xin lỗi, bồi thường. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

“Ảnh hưởng tai tiếng đến TAND TP.HCM”

Liên quan đến vụ làm oan ông Hưng, bảy cán bộ tố tụng đã bị kỷ luật. Về phía công an, nguyên phó phòng CSĐT bị cảnh cáo, nguyên đội trưởng đội điều tra án trị an bị cảnh cáo, điều tra viên trực tiếp điều tra vụ án bị cảnh cáo và giáng một cấp hàm, từ đại úy xuống thượng úy. Về phía VKS, trưởng phòng kiểm sát án trị an bị khiển trách, hai kiểm sát viên bị cảnh cáo.

Về phía tòa, một thẩm phán bị khiển trách và không được tái bổ nhiệm. Người thẩm phán này đã có giải trình rằng do sốt ruột với việc người cháu (người tranh chấp việc mua bán nhà với ông Hưng) bị mất tiền nên ông ấy đã có sự can thiệp. Ngoài ra, lãnh đạo của ba ngành tố tụng đều phải kiểm điểm trách nhiệm quản lý và điều hành.

Ba cơ quan tố tụng đã có những buổi làm việc ghi nhận ý kiến của ông Hưng, đồng thời xin lỗi về những sai sót, gây ra những thống khổ cho gia đình ông.

Cụ thể, ông Võ Văn Măng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, khi đó đã tổ chức buổi làm việc xin lỗi ông Hưng và thông báo kết quả xử lý kỷ luật. Bà Đồng Thị Ánh, Chánh án TAND TP.HCM khi đó, đã thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo tòa xin lỗi ông và gia đình “vì thẩm phán của tòa có những sai sót, can thiệp mua bán nhà không đúng, gây ảnh hưởng không tốt đến gia đình ông, gây ảnh hưởng tai tiếng đến tòa”. Lãnh đạo tòa án mong ông thông cảm.

Ông Đặng Thế Hồng, Viện trưởng VKSND TP.HCM, khi đó đã mời ông Hưng đến thông báo về kết quả xử lý kỷ luật của các cán bộ tố tụng. Người đứng đầu VKS TP khi đó xin lỗi ông, mong ông thông cảm. “Chỉ riêng một vụ của anh mà ba ngành phải xử lý tới bảy cán bộ là một sự nghiêm túc và là một mất mát lớn. Mong rằng anh coi việc xử lý cán bộ của chúng tôi là một sự đền bù về thiệt hại đối với anh. Chúng tôi đã thấy thiếu sót và đã đình chỉ cho anh. Đó cũng là một biện pháp khắc phục. Rất mong anh chấp thuận việc xử lý này” - ông Hồng nói.

Ông Hồng cũng mong ông Hưng cho biết ý kiến sớm để tổ chức tiếp cuộc họp giữa ông Hưng và các cán bộ có trách nhiệm trực tiếp xin lỗi ông Hưng nhằm khắc phục phần nào sự mất mát...

Trước những lời xin lỗi này, ông Hưng cho biết ông yêu cầu xử lý hình sự những người liên quan chứ không chỉ là xử lý kỷ luật. Cùng đó, ông yêu cầu các cơ quan này phải xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại cho ông.

Không cơ quan nào giải quyết bồi thường

Suốt 20 năm, ông liên tục kêu oan. Sau khi nhận các quyết định đình chỉ, ông Hưng liên tục gửi các đơn yêu cầu cơ quan tố tụng phải xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại cho ông.

Ông gửi đơn đến TAND Tối cao yêu cầu thực hiện việc bồi thường oan. Tháng 10-2015, TAND Tối cao đã chuyển đơn của ông đến VKSND Tối cao vì “đơn có nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của VKSND Tối cao”.

Ông quay qua hỏi VKSND Tối cao thì tháng 11-2015, cơ quan này đã ra thông báo trả lại đơn cho ông với lý do “đơn của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND Tối cao”. Cơ quan này đã đề nghị ông gửi đơn đến TAND TP.HCM để được xem xét, giải quyết.

Ông Hưng gửi nhiều đơn yêu cầu xin lỗi công khai, bồi thường 1 đồng danh dự và 99 tỉ đồng cho những thiệt hại về vật chất và tinh thần mà ông đã gánh chịu hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cơ quan chức năng. “Theo Nghị định 47/1997, lẽ ra cả ba cơ quan tố tụng phải chủ động và liên đới xin lỗi, bồi thường cho tôi đúng trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng thì họ lại đùn đẩy” - ông Hưng chua xót nói.

Chúng tôi đã liên hệ TAND TP.HCM và được lãnh đạo tòa cho biết sẽ cho kiểm tra lại vụ việc.