Lấy trộm tiền còn chém vào đầu chủ

(PLO)- Ngày 26-11, TAND TP Cần Thơ xử lưu động tại UBND phường An Bình (quận Ninh Kiều) đã tuyên phạt Khổng Lý Tịnh (25 tuổi, ngụ phường An Bình) 13 năm tù, Đoàn Vũ (25 tuổi, ngụ phường An Khánh) tám năm tù cùng về tội giết người.