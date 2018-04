Chị L. và anh T. cùng ngụ huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), quen biết và chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2006. Đến đầu năm 2008 thì anh chị đăng ký kết hôn.



Chỉ ít lâu sau, anh T. phạm tội và bị bắt, bị khởi tố, truy tố, kết án. Sau đó, nhiều lần vừa chấp hành xong hình phạt tù, ra ngoài thì anh T. lại phạm tội mới và bị bắt. Từ lúc kết hôn đến nay, anh T. đã năm lần bị kết án tù và phải đi thụ án.

Gần đây, chị L. đã nộp đơn xin ly hôn ra TAND huyện Giồng Trôm (nơi có trại giam Châu Bình mà anh T. đang thụ án). Chị trình bày do anh T. quanh năm suốt tháng ở trong trại giam nên dù là vợ chồng nhưng anh chị không có điều kiện quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hai đứa con chung của anh chị cũng chỉ do một tay chị chăm sóc từ đó đến nay.

Bên cạnh yêu cầu ly hôn, chị L. yêu cầu được tiếp tục nuôi hai con và không yêu cầu anh T. cấp dưỡng.

Làm việc với tòa, anh T. thừa nhận rằng anh không có thời gian dành cho gia đình do anh nhiều lần phạm tội và phải chấp hành án ở nhiều trại giam. Những lúc anh ở trong trại, chị L. có dắt con đến thăm anh. Lần gần nhất, chị L. có đến thăm anh và nói muốn ly hôn. Anh thấy do anh không có điều kiện chung sống cũng như chăm sóc vợ con nên tình cảm vợ chồng ngày càng lệch lạc. Nay chị L. yêu cầu ly hôn và nuôi con chung thì anh cũng đồng ý. Anh xin được vắng mặt trong vụ giải quyết ly hôn do đang phải chấp hành án.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Giồng Trôm nhận định do anh T. liên tục phạm tội, phải chấp hành án nên hai vợ chồng thực chất là sống ly thân, không có thời gian đoàn tụ để quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Từ đó cho thấy đời sống chung giữa chị L. với anh T. không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Mặt khác, trước yêu cầu ly hôn của chị L., anh T. cũng đồng ý nên tòa công nhận sự thỏa thuận này.

Về con chung, từ lúc chị L. và anh T. sống ly thân, chị L. gửi các cháu về cho ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Các cháu đều đã hơn bảy tuổi, tại biên bản lấy ý kiến các cháu đều có nguyện vọng sống với cha. Tuy nhiên, do anh T. đang phải chấp hành án nên không thể trực tiếp nuôi con được. Anh cũng có ý kiến là giao các con cho chị L. nuôi nên tòa xét thấy cần ghi nhận ý kiến này, giao cho chị L. nuôi con là phù hợp.