Một con dê gây ra ba vụ án hình sự

Chuyện không đáng phải đi tù Một thẩm phán thụ lý giải quyết một trong ba án vụ án trên chia sẻ vụ việc xảy ra hết sức đáng tiếc. “Theo luật, chắc chắn các bị can phải chịu hình phạt. Trong khi mâu thuẫn ban đầu không lớn, hai gia đình là hàng xóm láng giềng nhau mà chỉ vì chuyện con dê lại đánh nhau đến gây thương tích. Sau khi xảy ra xô xát, hai bên lại không chịu nhường nhịn, hòa giải với nhau mà quyết đưa nhau ra tòa để rồi tất cả phải vào tù. Đã vậy, các cơ quan chức năng lại cẩu thả trong việc điều tra, thu thập chứng cứ khiến một vụ án từ đơn giản trở nên phức tạp, kéo dài, gây khó khăn cho công tác xét xử và làm bức xúc cho người dân” - vị thẩm phán chia sẻ. 1 triệu đồng 1 kg dê hơi Vụ ông Thường đánh chết con dê của ông Nam đã được cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản nhưng đến nay tòa vẫn chưa xử được. Lý do: Kết quả định giá về tài sản bị thiệt hại (con dê con đã chết) có vấn đề. Theo hồ sơ, con dê con bị đánh chết có trọng lượng khoảng 5 kg. Ban đầu các cơ quan chức năng ước tính giá trị con dê này khoảng 500.000 đồng, còn gia đình ông Nam cho rằng giá trị con dê khoảng 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi CQĐT cho định giá thì kết quả mang lại giá con dê con này lên đến 5 triệu đồng, tương đương mỗi kg thịt dê hơi lên đến 1 triệu đồng! Do nghi ngờ về kết quả định giá tài sản nên VKSND huyện Tân Phú (Đồng Nai) yêu cầu CQĐT định giá lại lần 2, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.