Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chuẩn quy hoạch, thẩm quyền bổ nhiệm chỉ huy trưởng cấp xã 01/05/2024 10:41

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức vụ chỉ huy của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Tại dự thảo đã nêu rõ các điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Với chức danh chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, để bổ nhiệm cần đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch.

Cụ thể, (1) là cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

(2) Người đã hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trong lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; (3) Dân quân hoặc người đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân.

(4) Phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang công tác tại cơ sở.

(5) Người có hộ khẩu thường trú ở địa bàn sở tại đã có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp.

Để bổ nhiệm chức danh chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã cần đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch theo quy định. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Về tiêu chuẩn, phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến 30 tuổi đối với người chưa qua đào tạo, không quá 35 tuổi đối với người đã có bằng trung cấp ngành quân sự cơ sở trở lên. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Là Đảng viên hoặc đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đủ điều kiện phát triển thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên và có đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về tiêu chuẩn chung, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phải là người có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Đồng thời, phối hợp cùng giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân…

Về tiêu chuẩn cụ thể, chỉ huy trưởng phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành quân sự cơ sở trở lên. Đồng thời có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã.

Có năng lực tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội. Chỉ huy trưởng cũng là người phải xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành được các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã…

Với chức danh phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm như đối với chức danh chỉ huy trưởng thì cần đáp ứng một số điều kiện khác. Cụ thể, trong quy hoạch nguồn cử đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở hoặc đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng cấp xã, phó chỉ huy trưởng cấp xã theo đề nghị của chủ tịch UBND cấp xã sau khi đã thống nhất với chỉ huy trưởng cấp huyện.

Dự thảo cũng nêu rõ mỗi chức danh chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã quy hoạch không quá ba người.