Một người Trung Quốc bán dụng cụ kích dục và thuốc Viagra giả

HĐXX nhận định không có tình tiết giảm nhẹ nào đặc biệt để xem xét cho bị cáo.



Bị cáo được dẫn về trại giam sau phiên xử.

Trước đó xử sơ thẩm, TAND TP.HCM còn tuyên phạt Lư Thục Hỷ (nguyên quán Trung Quốc, 41 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM), vợ bị cáo Yan Jian Feng, hai năm tù về tội buôn bán hàng cấm. Đồng thời mỗi bị cáo còn phải chấp hành hình phạt tiền bổ sung mỗi người 3 triệu đồng.

Theo hồ sơ, trưa 7-5-2014, công an đã phục kích bắt giữ Feng và Hỷ khi đang ngồi trên xe máy chở hàng hóa, đậu tại Bến xe An Sương, huyện Hóc Môn. Tại đây cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn thuốc tân dược là Viagra, thuốc không được phép lưu hành và dụng cụ kích dục Nhà nước cấm, nghi vấn là hàng giả, có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cơ quan công an tiếp tục tiến hành khám xét căn nhà ở ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn do Feng thuê. Tại đây công an có thu giữ thêm một lượng lớn thuốc Viagra giả và số lượng lớn dụng cụ kích dục nam, nữ bằng nhựa mềm có gắn thiết bị chạy bằng pin.

Tại đó, Feng khai nhận buôn bán thuốc Viagra giả và dụng cụ kích dục từ tháng 11-2013 đến nay có nguồn gốc từ Trung Quốc. Dù biết đây là chuyện phạm pháp nhưng Feng vẫn làm và thu nhập bất chính hơn 50 triệu đồng.

Quá trình buôn bán, Feng không cho vợ biết Viagra buôn bán là thuốc giả. Hàng hóa Feng liên lạc và được các đối tượng từ Trung Quốc chuyển bằng đường tiểu ngạch đưa từ Trung Quốc đến ngôi nhà thuê ở Hóc Môn. Từ đây Feng giao sỉ cho nhiều đầu mối khác để kiếm lời. Còn Hỷ không biết Feng bán thuốc kích dục giả nhưng biết việc mua bán hàng dụng cụ kích dục bị cấm và cùng chồng thu lợi bất chính.