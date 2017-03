Ngày mai, xử phúc thẩm vụ công an viên đánh chết học sinh

Bản án sơ thẩm xác định chiều 29-12-2013, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, Lê Tấn Khỏe dùng vỏ chai thủy tinh ném trúng đầu em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, học sinh lớp 9, ngụ xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh). Sau đó, hai nhóm thiếu niên trên đã giải hòa với nhau. Mặc dù không có thẩm quyền, không được phân công nhưng hai công an viên xã Vạn Long là Lê Minh Phát, Lê Ngọc Tâm đã vô cớ đuổi bắt em Thạch, còng tay đưa về trụ sở công an xã. Trong quá trình bắt giữ, trên đường đi và tại trụ sở công an xã, Phát nhiều lần đánh em Tu Ngọc Thạch, làm chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.