Nghi án vợ đâm chết chồng vì uống rượu

(PLO)- Sáng 22-11, Cơ quan công an huyện Quế Phong (Nghệ An) phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của anh Lô Văn Thành (31 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong).