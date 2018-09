Người đàn ông quậy đồn công an, cắn mặt nhân viên công vụ

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ 40 ngày 6-6, Công an xã Vĩnh Thạnh tiếp nhận Thanh từ lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa do có hành vi gây rối tại quán bánh xèo.

Tại trụ sở công an, do đã uống rượu nên Thanh liên tục la hét, chửi bới và có hành vi chống đối. Do đó, công an xã khống chế bằng cách còng tay Thanh vào cửa sổ.

Sau đó đến khoảng 23 giờ 30, lợi dụng lúc không có người trông giữ, Thanh đã tuột tay ra khỏi còng và cầm một thanh gỗ dài đi ra khỏi trụ sở công an xã.



Bị cáo Nguyễn Duy Thanh trước tòa.



Lúc này, anh Huỳnh Tấn (đội viên đội tuần tra) thấy Thanh thoát khỏi còng tay nên đã yêu cầu Thanh đứng yên, để cây gỗ đang cầm trên tay xuống đất. Thanh không chấp hành mà cầm cây gỗ tấn công. Anh Tấn tránh được nên khúc gỗ trúng vào tấm kính chắn bàn tiếp dân làm vỡ tấm kính.

Thanh tiếp tục dùng cây gỗ đập vào tivi Samsung 40 inch treo trên tường làm vỡ màn hình. Thấy đối tượng hung hãn, anh Tấn tiến lại để khống chế thì Thanh cầm một miếng kính vỡ đe dọa. Anh Tấn ôm Thanh lại và quật ngã. Trong lúc giằng co, Thanh cắn nhiều cái vào mặt anh Tấn làm chảy máu...

Lúc này có thêm người vào hỗ trợ anh Tấn khống chế Thanh. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 7.155.000 đồng.