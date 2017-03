Nguyên phó công an TP nhận trách nhiệm

Ngày 7-4, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xử lại vụ công an Phú Yên đánh chết anh Ngô Thanh Kiều. Bị cáo được chú ý nhất tại phiên tòa lần này là Lê Đức Hoàn, nguyên phó Công an TP Tuy Hòa, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Năm bị cáo công an trực tiếp đánh chết anh Kiều cùng bị truy tố về tội dùng nhục hình.

Ai chỉ đạo bắt anh Kiều?

Bị cáo Lê Đức Hoàn cho rằng cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố ông là quá nghiêm khắc. Theo bị cáo Hoàn, trong chuyên án bắt trộm mà anh Kiều là nghi can, bị cáo tuy là trưởng ban chuyên án nhưng đều có xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, có cán bộ Phòng PC45 Công an tỉnh trực tiếp tham gia. Bị cáo khẳng định mình không chỉ đạo và không biết việc cán bộ cấp dưới cùng Công an huyện Tây Hòa đến bắt anh Kiều lúc 3 giờ sáng 13-5-2012. Bị cáo Hoàn cho rằng chỉ yêu cầu cấp dưới ở lại huyện Tây Hòa giám sát, khi nào anh Kiều về nhà thì mời đến Công an TP Tuy Hòa làm việc.

Bị cáo Lê Đức Hoàn tại tòa. Ảnh: TẤN LỘC

Thẩm phán Nguyễn Phi Đô, Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, chủ tọa phiên tòa, hỏi: “Đưa anh Kiều về Công an TP Tuy Hòa để điều tra nhưng chưa có lệnh, cũng không phải bắt trong trường hợp khẩn cấp. Lúc đó bị cáo cũng thấy. Về mặt pháp luật, bị cáo thấy có đúng không?”. Ông Hoàn nói: “Đối với Ngô Thanh Kiều tại thời điểm đó đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh là trực tiếp phạm tội gây ra các vụ án trộm cắp trên địa bàn TP Tuy Hòa, Sông Cầu, Gia Lai, Khánh Hòa. Như vậy việc còng tay Kiều là không có gì sai…”.

Các luật sư hỏi: “Bị cáo nói mời anh Kiều về Công an TP Tuy Hòa sao lại bắt lúc 3 giờ sáng, lại không có giấy mời và bị còng tay?”. Bị cáo Hoàn lặp lại câu trả lời: “Tôi không chỉ đạo bắt anh Kiều!”.

Ông Hoàn nhận tội, thuộc cấp đổ lỗi cho nhau

Bị cáo Hoàn thừa nhận mặc dù thấy anh Kiều bị còng tay đưa đến Công an TP Tuy Hòa nhưng ông không có ý kiến gì. Bị cáo khai phân công Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn lấy lời khai. Sau đó cán bộ cấp dưới làm gì với anh Kiều bị cáo không để ý và không biết. “Trước khi đi về, tôi đã phân công anh em cụ thể. Bản thân tôi đã kiểm tra, chỉ đạo anh em nhưng không phát hiện được. Việc sai nghiêm trọng của anh em xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Mặt khác, theo quy định của ngành công an, trưởng ban chuyên án không phải lúc nào cũng ở bên cạnh giám sát, theo dõi việc làm của anh em mà việc làm cụ thể từng người đã được phân công” - bị cáo Hoàn nói.

Theo bị cáo này, sau khi ăn cơm trưa, bị cáo lên tầng ba rồi đóng cửa trong khi anh Kiều ở tầng một nên không nghe anh Kiều kêu la, cũng không có ai báo lại là anh Kiều bị đánh hay kêu la.

Trả lời luật sư, bị cáo Hoàn nói: “Với vai trò trưởng ban chuyên án, tôi thấy thiếu sót, trách nhiệm đó thuộc về tôi. Tôi không muốn ai vào vòng lao lý nữa. Chuyện này do anh em va vấp, anh em làm sai. Chính vì vậy, giờ này chúng tôi mới đứng trước vành móng ngựa. Cũng mong gia đình nạn nhân rộng lòng tha thứ, chúng tôi cũng đã sai rồi!”.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành - người bị tuyên mức án cao nhất với năm năm tù tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 - phủ nhận mọi cáo buộc trong cáo trạng của VKSND Tối cao và cho rằng mình không đánh anh Kiều. Thành nói trong quá trình điều tra, một số điều tra viên đã cố tình sửa, thay lời khai nhằm đổ hết tội cho Thành và làm giảm nhẹ hành vi phạm tội các bị cáo khác. Bị cáo còn khai hai lần nhìn thấy các bị cáo Quang, Quyền dùng dùi cui đánh anh Kiều.

Bốn bị cáo còn lại đều thừa nhận có đánh anh Kiều nhưng không phải đánh nhiều như cáo trạng quy kết và cho rằng cáo trạng truy tố theo khoản 3 Điều 298 BLHS (hình phạt 5-12 năm tù) là quá nặng.

Hôm nay (8-4), phiên tòa tiếp tục.