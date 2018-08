Những vết thương làm bó tay cơ quan điều tra

Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Cà Mau đang đau đầu vì hai vụ án cố ý gây thương tích không thể tiếp tục điều tra do liên quan đến các vết thương của người bị hại. Qua giám định, hai người bị hại đều có tỉ lệ thương tích trên 11% nhưng cơ quan điều tra không thể tách được tỉ lệ phần trăm đối với vết thương cũ và mới. Trong khi không phải lúc nào phía người bị hại cũng hợp tác trong quá trình điều tra.



Con mắt bị đánh từng mổ cườm đá

Ngày 26-3-2017, tại ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau, con của ông Lâm Văn Chiếm chạy xe đạp va quẹt vào cháu của ông Nguyễn Văn Hùng. Ông Hùng và ông Chiếm vốn gần nhà nên biết nhau khá rõ.

Vì vụ va quẹt giữa hai cháu mà người lớn hai gia đình chạy ra đôi co và xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Hai nhóm người, mỗi gia đình một bên nhảy vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Kết quả là anh Nguyễn Văn Cảnh, con trai của ông Hùng, bị thương tích nặng nhất mù mắt phải. theo kết quả giám định y khoa, tổn hại sức khỏe là 31%.

Ba tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích theo Điều 104 BLHS 1999. Tuy nhiên, đến ngày 26-1 cơ quan này phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án vì hết thời hạn điều tra.

Nguyên nhân vụ án kéo dài, theo cơ quan CSĐT công an huyện là bởi mắt phải của bị hại Cảnh từng có bệnh lý, phải mổ cườm đá. Nay công an không tìm được hồ sơ, chứng cứ để tách tỉ lệ % của vết thương do mổ cườm tạo ra. Vì thế không thể kết luận được bị hại có tỉ lệ thương tích bao nhiêu trong vụ ẩu đả nên chưa đủ cơ sở để thực hiện các quy trình điều tra tiếp theo.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vụ án này, ông Nguyễn Phi Hùng (người phát ngôn Công an tỉnh Cà Mau) cho biết hiện chỉ còn một cách là đi giám định lại thương tích. Trên cơ sở phân tích khoa học về tỉ lệ thương tích do mổ cườm đá là bao nhiêu % sẽ có hướng xử lý. Tuy nhiên, phía gia đình anh Cảnh không hợp tác nên Công an huyện Cái Nước chưa thể truy tố vụ án mà phải tạm đình chỉ điều tra.

Trong khi đó cha của bị hại Cảnh tái khẳng định không đồng ý cho con ông đi giám định lại thương tích. Lý do là có giám định nhiều lần cũng không thể rõ hơn trong khi công an có thể nhờ các bác sĩ chuyên về mắt xác định tỉ lệ % vết mổ cườm đá.



Sau khi bị đánh, mắt phải của anh Cảnh bị mù nhưng không rõ tỉ lệ thương tích bao nhiêu. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước khi giám định, bị hại… té xe

Một vụ án khác cũng đang gặp khó khăn tương tự khiến cơ quan điều tra đành phải chịu thua và đình chỉ điều tra.

Theo đó, bị hại trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Út (ngụ ấp Tân Thành A, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi). Một tối tháng 10-2017, gia đình người hàng xóm có khách (là Võ Văn Lụa, quê Cần Thơ) nên tổ chức uống rượu bia và hát karaoke.

Thấy tiếng ồn lớn quá, ông Út không ngủ được nên đi qua cự nự với người hàng xóm. Hai bên cự cãi qua lại và ông Út đã xông vào đánh nhau với ông Lụa. Kết quả ông Út bị đa chấn thương, phải nằm điều trị tại bệnh viện huyện một tuần. Ngày xuất viện, ông Út tự chạy xe máy chở vợ về trong điều kiện trời tối, sức khỏe chưa ổn định. Không may trên đường về, ông Út bị ngã xe, té xuống đường và lại phải quay vào bệnh viện điều trị vết thương mới.

Do trước đó ông Út có đơn yêu cầu khởi tố ông Lụa nên ngày 27-11-2017 (sau khi bị té xe 23 ngày), ông Út được công an huyện đưa đi trưng cầu giám định. Kết quả giám định cho thấy tỉ lệ tổn thương sức khỏe của ông Út là 12%.

Đầu năm 2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi khởi tố vụ án cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS 2015. Nhưng bốn tháng sau công an phải ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án với lý do không phân tích được vết thương do té xe và do đánh nhau nên không có cơ sở tiếp tục điều tra.

Ông Út khiếu nại công an huyện, cho rằng vết thương bị đánh nằm ở cánh tay trái. Còn vết thương do ông bị ngã xe là bên phải, chỉ trầy xước đầu gối phải và một vài nơi khác không liên quan đến vết thương 12% do bị đánh. Theo ông Út, công an huyện đã không làm rõ vết thương do té xe dù ông cung cấp người làm chứng, ông té rất nhẹ, không có thương tích đáng kể.

Về vụ này, ông Võ Phi Hùng (người phát ngôn Công an tỉnh Cà Mau) đồng quan điểm với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi. Theo đó khi không thể tách biệt vết thương mới ra thì không thể sử dụng tỉ lệ thương tích trên người tổng thể là 12% để làm căn cứ truy tố trong vụ án.

Ông Võ Phi Hùng cũng cho biết sẽ cho kiểm tra nội dung khiếu nại của ông Út về việc công an huyện đã làm rõ bị hại bị té xe hay chưa.